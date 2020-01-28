Как убрать карму детей? Алексей Орлов и Михаил Ять
Карма детей.
Алексей Орлов и Михаил Ять
В редакцию Народного Славянского Радио пришло такое сообщение:
“После просмотра эфира одного известного в интернете человека, рассказывающего о Карме, у меня появился вопрос на тему «Карма и отработка Кармы.
В этом эфире прозвучали такие слова: «Пока Ваш ребёнок не достиг совершеннолетия, сделайте ему подарок. Отработайте его карму».
Но если опираться на эту фразу, то получается следующее: я (папаша) пришел к директору школы (где пришло время учиться моему ребёнку) и предложил сразу сдать выпускные экзамены вместо моего ребёнка, потому как не хочу, чтобы он тратил время на учебу в школе, а хочу, чтобы мой ребёнок сразу шёл учиться в ВУЗ…
Если возможно, растолкуйте, пожалуйста, эту сторону нашего бытия».
Чтобы высказать наше мнение по этому поводу, мы решили записать эту передачу…
Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
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