Как убрать карму детей? Алексей Орлов и Михаил Ять

Карма детей.



Алексей Орлов и Михаил Ять



В редакцию Народного Славянского Радио пришло такое сообщение:



“После просмотра эфира одного известного в интернете человека, рассказывающего о Карме, у меня появился вопрос на тему «Карма и отработка Кармы.

В этом эфире прозвучали такие слова: «Пока Ваш ребёнок не достиг совершеннолетия, сделайте ему подарок. Отработайте его карму».

Но если опираться на эту фразу, то получается следующее: я (папаша) пришел к директору школы (где пришло время учиться моему ребёнку) и предложил сразу сдать выпускные экзамены вместо моего ребёнка, потому как не хочу, чтобы он тратил время на учебу в школе, а хочу, чтобы мой ребёнок сразу шёл учиться в ВУЗ…

Если возможно, растолкуйте, пожалуйста, эту сторону нашего бытия».



Чтобы высказать наше мнение по этому поводу, мы решили записать эту передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mA39HZvbWM0