Историк Олег Соколов признан вменяемым

Экспертиза проведенная специалистами институа имени Сербского показала, что историк-наполеонист Олег Соколов во время убийства сожительницы Анастасии Ещенко был вменяемым и действовал без состояния аффекта.Признаков помутнения рассудка у Соколова не обнаружено, что прозрачно намекает на то, что убийство было обдуманным поступком и Соколов осознавал, что делает, когда убивал Ещенко.Соответственно, практически наверняка его будут судить за умышленное убийство с рядом отягчающих обстоятельств.Полагаю, вопрос лишь в сроке, который он получит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5600179.html