Испанка. Самая массовая эпидемия в истории. 70% заболевших на планете

Историк, кандидат биологических наук Фёдор Лисицын о том, какое влияние эпидемия испанского гриппа оказала на мир. Как и почему она началась, как распространялась, почему охватила всю планету. Почему вирус был загадкой больше десяти лет. Каковы две основные версии возникновения эпидемии.



Фёдор Лисицын. Все записи https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5URqlmvJakE