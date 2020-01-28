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Испанка. Самая массовая эпидемия в истории. 70% заболевших на планете

10:11. 28 января 2020 189 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Историк, кандидат биологических наук Фёдор Лисицын о том, какое влияние эпидемия испанского гриппа оказала на мир. Как и почему она началась, как распространялась, почему охватила всю планету. Почему вирус был загадкой больше десяти лет. Каковы две основные версии возникновения эпидемии.

Фёдор Лисицын. Все записи https://www.youtube.com/playlist?list…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5URqlmvJakE

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