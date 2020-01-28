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Госпереворот в Китае

21:36. 28 января 2020 200 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Китаевед, автор книги «Кланы и политические группы КНР» Николай Вавилов о коронавирусе и его политической подоплёке. Расстановке политических сил в Китае и их отношению к России и США.

Источник: https://youtu.be/bBarMZAU99k

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