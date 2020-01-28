Гимн Ленинграду Кипелов Непокоренный

Подземные города известны в Малой Азии, Грузии, в Керчи, в Крыму, Одессе, Киеве и других местах. О подземных ходах под Томском легенды ходят давно. О том, что таинственные подземелья под городом существуют, томичам было известно, по крайней мере, еще в ...
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Хохол-++++
Прощание Славянки и этот ГИМН Кипелова спокойно слушать не могу.
Слёзы.
Не так уж и циничен как хотелось-бы
Сильно! Но ведь это не любимый тобой Сталин запретил его сдавать… А вот тебе вариант “Славянки”, который запретили показывать по всем каналам TV…
http://www.youtube.com/watch?v=mKnEu3CNnak
Сталин собирался СДАТЬ Ленинград и ВЗОРВАТЬ.
А потом морил голодом защитников.
И ДА!
НЕПОКОРЁННЫЙ и против немцев и против коммунистов и потом Лениградское дело.
СВЯТОЙ город.
Потому ПИТЕРСКИЕ правят.
И это ХО-РО-ШО.
Мне удалось побывать на той турбазе. Персонал был в шоке, но
в 2002 году наезжать на Арию было бесполезно.
https://m.vologda.kp.ru/daily/22578/18498/
А ты там была в качестве кого?
У меня там дом на реке Большая Ельма озеро Кубенское.
Дом это хорошо.
Вот только зачем набросила?
” Не стреляйте в музыканта. Музыкант не при делах”
Железное правило и среди ментов и среди бандитов.
Кипелов АЛКАШ и металюги ребята совсем не святые.
Но не надо им шить чужое.
Да, мимо крокодилы. Ради них все и затевалось, а не на корпоратив к олигархам выступить приехали. Возомнили себя местными Блэк Саббатами и давай беспределить. Я ж грю, покровители отмазали и отправили в Чехию пока все уляжется. От девчонок откупились, Плугарев паровозом пошел. Давно вышел-не бедствует. В статье ещё не всё подробности…
Ты похоже была среди девочек и всё знаешь точно.
А может мое участие со стороны организаторов было? Мне много известных личностей в то время знакомо было: Кинчев, Чиграков, Самойловы, Пенкин, Блестящие с Орловой и Фриске, Лановой, Мишулин. Но это в прошлом.
Может. Тогда зачем набрасываешь? Должна прекрасно понимать что ПРОИЗВЕДЕНИЕ никаким образом с личностью авторов не пересекается.
Богема уроды в основном ну и что? Это не отменяет гениальность в творчестве.
Так то Маргарита Пушкина автор, Кипелов исполнитель. Давайте и Бузову тогда гениальной назовем. Самое большое количество подписчиков как никак.
Называйте. Кому-то и Бузова ГЕНИЙ. Это дело добровольное любить или нет чьё-то творчество. Кому-то нравится наркоман Высоцкий или педик Меркури.
Кому-то Бузова.
И что?
Хохол ,как думаешь:”А что это за девочка, и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы такой компанией, возьмем, да и припремся к Жене! A Красиво одевается, красиво говорит. И знает в совершенстве английский иврит”.Молодая, а работящая ,рано утром ,а уже работает.
Вышла замуж в заграницу и теперь домохозяйка и скучает.
Вы за кого так удачно замуж вышли? Есть уверенность, что тут Вы скучаете значительно чаще меня. Жаль счётчика соответствующего в сайт не встроено.
Вышел замуж за Сочи и да часто скучаю.На завод идти не надо.
Широта
59°37′10″ с. ш.
Долгота
39°19′52″ в. д.
Милости просим. Лучше летом – святой источник, фрески Дионисия, монастыри времён Ивана Грозного, вилочковые кресты-все покажу, всюду свожу. Первые 15 минут бесплатно.
Новоселенское ))
Да ладно))
Сами Вы новоселенское…Новленское, Вологодский район.
Поди корова-то недоена?
Я в городе живу. Тама у меня летняя резиденция. Коров, кстати, местные не держат. Не те времена.