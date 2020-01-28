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Это позор! Союзники Гитлера и их рабы дают советы, как надо было воевать СССР (ВИДЕО)

04:30. 28 января 2020 165 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Это позор! Союзники Гитлера и их рабы дают советы, как надо было воевать СССР (ВИДЕО) | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», между Россией и Польшей произошёл новый скандал из-за статьи, который польский премьер-министр Матеуш Моравецкий опубликовал в известном издании Politico в преддверии годовщины освобождения Освенцима.

Буквально с первых слов в ней говорится о том, что СССР была страной — пособником нацистской Германии. Также Моравецкий считает, что Красная армия могла бы и поторопиться, освобождая Освенцим.

«И хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобождён на полгода раньше. Летом 1944 года Советская армия стояла на позициях в 200 километрах от Освенцима, но наступление остановилось, что дало немцам время отступить и продолжить организацию депортаций вплоть до января 1945 года. Спасение евреев никогда не было приоритетом для Сталина и Красной армии», — говорится в публикации. 

Виталий Третьяков, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова, сказал об этом так:

«Это смешно и постыдно… Это постыдно говорить и смешно слушать, когда представители стран либо проигравших во Второй мировой войне или вообще союзники Гитлера дают оценки и советы гениальным советским военачальникам и выдающимся советским солдатам, как нам его освобождать», — заявил он в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Он напомнил «любителям протокольных тонкостей» о том, кто выступал на встрече по случаю годовщины освобождения Освенцима в Иерусалиме, кому дали слово. 

«Это были основные державы-победительницы. Да, тут может возникнуть вопрос относительно того, как там оказалась Франция или про антисемитизм — эту разновидность расизма… Расизм родился в Западной Европе и он до сих пор там в основном сидит. А вот как представить, чтобы Украина там оказалась в первом ряду? А очень просто! Если бы президент Украины — не важно, какая его фамилия, — опирался не на бандеровцев и не на оправдания их… И если бы Путин вдруг сказал, что «Власов (советский военачальник, в ходе Великой Отечественной войны перешедший на сторону нацистской Германии, решением суда признан изменником Родины, был казнён — прим. РВ) тоже был ничего и его зря повесили…”.

Так вот, если бы президент Украины сказал: “Да, мы там не любили советы или даже кто-то из нас, мы даже сопротивлялись, но уничтожение евреев бандеровцами, оуновцами (ОУН УПА*) — это отвратительно, это преступление, оправдания нет!..”.

Тогда бы Владимир Владимирович Путин позвонил бы премьер-министру Израиля и сказал: “Послушай, Биби! Украина же, будучи советской, мы были вместе! Ну, нельзя украинского президента сажать во второй ряд!”. Путин бы за это просил! А пока вы будете признавать Бандеру как героя, за вас не попросит ни Путин, ни один еврей в этом мире!» — сказал Третьяков.

Как сообщала «Русская Весна»представители израильского мемориального комплекса «Яд Вашем» назвали «отвратительной манипуляцией» поступок президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от участия в Всемирном форуме памяти Холокоста, его поведение в еврейской организации считают «циничным и сбивающим с толку». 

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На видео с 01:00:55 

* Запрещённая на территории РФ экстремистская организация.  

Источник: https://rusvesna.su/news/1579804470

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23658 15781
    Ликвидатор 28 января 2020 в 12:59

    “Спасение евреев никогда не было приоритетом для Сталина и Красной армии», — говорится в публикации. ”
    я-то думал, армия СССР должна была приоритетно освобождать СССР, и обезвреживать Хитлера.
    Но поляки, оказывается, лучше знают. они уже заботятся о нацменах.

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