ВП СССР. «О текущем моменте» № 1 (140), январь 2020 года (3)

Наряду с этим в СМИ и в интернете будут публиковаться достоверные прогнозы с не оглашённым грифом «для своих» в режиме «кто знает, тот поймёт», что необходимо для координации действий «своих» [43] .

Публичные выступления аналитиков и комментаторов на темы освещения перспектив в их конкретике, на темы объяснения толпе, как именно следует «правильно понимать» заявления В.В. Путина и других общественных и политических деятелей страны, их управленческие и псевдоуправленческие решения, какой в них скрыт «иносказательный смысл» и каков смысл умолчаний — большей частью не укладываются в русло алгоритмики психодинамики общества, работающей на восстановление суверенитета. Поэтому психодинамика будет вносить в такого рода аналитику и комментарии свои «шумы», назначение которых — скрыть от противников и геополитических конкурентов всё то, что в действительности происходит, и действительные перспективы дальнейшего управления течением событий.

Те, кто в самой России достоверно предвидит дальнейшие этапы восстановления полноты суверенитета государственности и общества Русской многонациональной цивилизации, не будут оглашать это знание перед толпой — людьми, жаждущими жизни на всём готовом под властью авторитетных мнений и не желающими принимать на себя какую бы то ни было ответственность за что-либо. Они будут заняты другим — содействовать расширению круга концептуально властных людей, поскольку именно они являются реальными носителями суверенитета в его полноте, как способности общества самоуправляться по полной функции.

Представители государственной власти РФ в своих публичных выступлениях по-прежнему обязаны производить как можно больше неопределённостей (умолчаний и многозначностей смыслов публикуемых ими слов), оглашать разного рода пустые декларации о намерениях, чтобы как можно большая доля толпы «одобряла и надеялась» и не встревала в процесс государственного управления со своей некомпетентностью , и чтобы аналитики противников и геополитических конкурентов утонули в этих словесах и не могли делать на их основе никаких достоверных прогнозов.

Вожделения многих, чтобы государственная власть России проводила свою политику в открытом стиле — в условиях медленно текущего в русле психодинамики процесса восстановления суверенитета общества и государства в их полноте — идиотские [42] , поскольку следование этому стилю будет наносить разнообразный вред развитию страны.



что не сделал Д.А. Медведев:

1) не выполнил «План Путина», с которым «Единая Россия» шла на парламентские выборы в 2007 г. и который сам В.В. Путин никогда не представлял как программный политический документ,

2) не осуществил многократно обещанную модернизацию,

3) не выполнил «Программу 2020», разработанную и представленную обществу в период его президентства [44] , — т.е. он и его правительство не сделали того, к чему либерально-рыночная экономическая модель даже с элементами государственного планирования (указы президента, национальные проекты, целевые программы) и регулирования (субсидирование ставок по кредиту из госбюджета, в частности), в принципе неспособна.



О том, что это не будет выполнено, компетентные думающие люди знали с самого начала.



что сделал Д.А. Медведев: в системе государственной власти он был главным концентратором либеральных космополитических вожделений и надежд и в итоге очень хорошо и надолго дискредитировал в обществе либеральную идею — чего одна только фраза «Денег нет, но вы держитесь…» сто́ит; а кроме неё было ещё много чего «отлито в граните» — например, в сети есть демотиватор, на основе фразы, возводимой к Д.А. Медведеву:

«Нельзя просто так взять и начать жить по совести» [45] , хотя и не приводятся данные о том, где и когда это было сказано, если и было сказано.



Делал ли всё это Д.А. Медведев умышленно, имитируя свою приверженность либеральным идеям, либо либерал он неподдельно искренний («свобода лучше, чем несвобода»), но так как-то «само собой» всё получилось [46] , — значения для страны и будущего глобальной цивилизации не имеет.



Особая заслуга либо особо тяжкое преступление Д.А. Медведева — кому как: он не отправил В.В. Путина в отставку, когда сам был президентом России, а В.В. Путин возглавлял правительство, что могло положить конец политической карьере В.В. Путина и изменить конкретику дальнейшего течения событий, но не могло вывести страну из русла психодинамики, работающий на восстановление суверенитета общества и государства.



Поэтому, если соотноситься с весьма продолжительным процессом восстановления суверенитета государства и общества в его полноте, который (это понимать — принципиально важно) протекает в русле психодинамики, то выяснится:



Д.А. Медведев не сделал того, чего он объективно не мог сделать в силу системно обусловленной неспособности либерально-рыночной экономической модели к решению такого рода задач [47] , к замещению которой биосферно-социально ориентированной моделью экономики ни государственная власть, ни общество в России не готовы нравственно и мировоззренчески на протяжении нескольких десятилетий до настоящего времени включительно.



Дискредитировав либеральную идею в обществе, он объективно сработал на то, чтобы некоторое количество людей очнулось и стало думать о смысле жизни, путях и способах его воплощения в жизнь, а некоторое количество тех, кто избрал для себя судьбу «травы на поле боя», завяло в своей политической активности.



Тем самым деятельность-бездеятельность правительства Д.А. Медведева открыла возможности дальнейшего развития страны в русле алгоритмики восстановления суверенитета государственности и общества в их полноте.





Новый этап этого процесса не начался, а пока что публично обозначился Посланием Федеральному собранию В.В. Путина 15 января 2020 г. Подготовка к вхождению в него шла на протяжении нескольких лет в режиме полного молчания о планах на будущее, в том числе и о планах, касающихся перспектив кадровой политики, т.е. расстановки людей на должности.



Новый премьер-министр М.В. Мишустин обладает иными компетенциями, что подразумевает и иное качество работы правительства под его руководством. М.В. Мишустин — «технарь» по базовому образованию (инженер-системотехник), по работе — финансист-практик макроуровня [48] .



Т.е. если Д.А. Медведев воспринимал экономику через призму действующего законодательства и его изменений, т.е. очень-очень опосредованно, то М.В. Мишустин имеет некие представления о реальном секторе и надо надеяться, что на основе многолетнего опыта работы на разных должностях в налоговом ведомстве знает структуру кредитно-финансовой системы и фактическое течение денежных потоков в ней, которые через прейскуранты и план счетов бухгалтерского учёта напрямую соотносятся с тем, что происходит в макроэкономической системе.



И соответственно, он потенциально способен из либерально-рыночной модели с элементами государственного планирования и регулирования выжать всё, на что она способна, но с оговорками: её системные пороки он не сможет преодолеть, и кадровую политику родоплеменного строя, в которой погрязла «элитарно»-корпоративная государственность РФ, для которой характерна кадровая политика война кланов за должности их представителей в органах государственной власти и советах директоров, он тоже в одиночку изменить не может.

В общем, начался новый этап построения пока что капитализма со слегка очеловеченным мурлом. Он завершится, когда население протрезвеет от такого капитализма и его приверженцев точно так же, как к настоящему времени оно протрезвело от рыночного либерализма и его приверженцев.

Однако надо понимать, что проект построения в не обладающей финансово-экономическим суверенитетом России капитализма со слегка очеловеченным мурлом более или менее осуществим только при условии, что «мистер Удав» действительно уже дал санкцию на это потому, что для решения его глобально-политических задач ему нужна более или менее сильная и процветающая Россия, в силу чего местным «зайцам» он позволит иметь может и не по «семь шкур», но по 3-4 [49] .



Если же у хозяев «мистера Удава» уже предусмотрены иные планы осуществления глобального управления, то в этом случае государственной власти России придётся либо «лечь» под эти планы в режиме «слияния и поглощения», либо отказаться от либерально-рыночной экономической модели с внедрёнными в неё элементами государственного планирования и регулирования и, импровизируя по ходу дела [50] , возрождать интеллектуальный суверенитет [51] и строить полноценно суверенную государственно-плановую экономику.



В которой планы экономического развития и экономического обеспечения политики будут осуществляться как посредством структурного государственного управления, так и посредством бесструктурной рыночной саморегуляции продуктообмена, подчинённой государственному плану биосферно-социально-экономического развития посредством целесообразного построения плана счетов бухгалтерского учёта [52] , механизма распределения налогов, дотаций производителям, субсидий потребителям, а также развитием того, что в советские времена называлось «общественными фондами потребления» (это всё то, что Советское государство находило возможным предоставлять гражданам бесплатно или на основе частичной оплаты).

Некогда В.О. Ключевский охарактеризовал российское общество словами: «В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда негодных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны потому, что их слишком мало; вторые беспомощны потому, что их слишком много».



«Общество праведного общежития, составленное из негодяев» (оценка перспектив социалистического эксперимента в России за несколько десятилетий до его начала). «Несчастье русских в том, что у них прекрасные дочери, но дурные жёны и матери; русские женщины мастерицы влюбляться и нравиться, но не умеют ни любить, ни воспитывать. (Вариант: …, но не охотницы ни любить, ни воспитывать») [53] .

Под руководством И.В. Сталина в стране делалось всё, чтобы покончить с этим социальным бедствием, но процесс ко времени его убийства не был доведён до вхождения в стадию необратимости результатов.



А после его убийства и перехвата государственного управления либерально-буржуазной ветвью масонства в стране делалось всё, чтобы возобновить и усугубить это социальное бедствие (это касается, прежде всего, реформ в системе образования [54] ).



Поэтому в условиях, порождаемых несуверенной постсоветской государственностью, придётся умнеть САМОСТОЯТЕЛЬНО, САМОСТОЯТЕЛЬНО осваивать знания и трансформировать их в навыки, в заботу и ответственность о судьбах России и Земли, иначе будущего у России и у глобальной цивилизации нет: психодинамику общества (ноосферу Земли-Матушки) и Всевышнего [55] не обманешь, а ненасытные потребители-«бандерлоги» им не нужны…



И пояснительная записка ВП СССР 2019 г. «Об этике и её роли в жизни», хотя она не только не воспринята как РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ, но и надёжно забыта многими «концептуалами», по-прежнему актуальна в настоящем и будет актуальна в будущем, поскольку государственная власть РФ продолжает пребывать в системном кризисе и в обозримой краткосрочной перспективе не выйдет из него по причине отсутствия научно-методологического обеспечения государственного строительства и управления, адекватного задачам развития общества, и этически порядочных кадров, носителей психотипа «единоначальник», владеющих этим научно-методологическим обеспечением.



Внутренний Предиктор СССР

17 — 25 января 2020 г.

42 Хоть это может быть кому-то обидным, но надо не сыпать словами и вожделениями, а чувствовать жизнь, думать, и понимать, что возможно, а что нет, что на благо, а что во вред.

43 Так 17 декабря 2019 г. в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» обсуждался вопрос о необходимости изменения конституции РФ — открыто, публично, аргументировано. И хотя большинство телезрителей восприняли это обсуждение как обычное «бла-бла-бла…» пропагандистов, некоторые восприняли это как уведомление о предстоящих событиях, к которым они некоторым образом должны подготовиться… А в программе 21 января 2020 г. В.Р. Соловьёв упомянул тот факт, что по исследованиям социологов большинство населения планеты устало от капитализма. См. «Большинство людей в мире (56 %) разочаровались в эффективности капитализма.



Об этом говорят данные отчета Edelman Trust Barometer»: «Больше всего «разочарованных» оказалось в Таиланде (75 %) и Индии (74 %). Затем следуют Франция (69 %), Италия (61 %), Испания (60 %), Нидерланды (59 %), Ирландия (57 %), Германия (55 %), Сингапур (54 %) и Великобритания (53 %).



Среди опрошенных россиян около 55 % согласились с утверждением о вреде капитализма». ( https://ko.ru/news/polovina-naseleniya-mira-razocharovalas-v-kapitalizme/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews ). И упоминание этого факта в программе В.Р. Соловьёва — тоже вовсе не беспричинно и политически не бесцельно… А в США тем временем в среде молодёжи Демократической партии набирают популярность идеи троцкистской версии «мраксизма», что тоже многообещающе.

44 См. публикацию «Поднять с колен. Опубликована Стратегия развития России до 2020 года»: https://lenta.ru/articles/2012/03/15/strategy/ .

46 Т.е. ему Свыше была предоставлена возможность убедиться на практике в жизненной несостоятельности его миропонимания и притязаний на управленческий профессионализм.

47 По этим же причинам непригодности системы к решению задач общественного развития, либерально-рыночная экономическая модель не позволила кардинально решить экономические проблемы страны и в то время, когда В.В. Путин возглавлял правительство. Это пример того, что решающую роль играет система, а не личности, действующие, опираясь на систему.

48 Кандидат экономических наук (2003 г., тема диссертации «Механизм государственного налогового администрирования в России»), доктор экономических наук (2010 г., тема диссертации «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России»).

49 См. мультфильм ещё сталинской эпохи «Скорая помощь» (студия «Союзмультфильм», 1949 г.) — он хотя и не шедевр киноискусства, но сюжетно правдив и поучителен: https://www.youtube.com/watch?v=LPX5lJ2mf4g .

50 Чтобы не импровизировать, а работать со знанием дела, необходимо освоить материалы Концепции общественной безопасности: «Мёртвую воду» (в редакции, переработанной с учётом решения суда, внесшего редакцию 2004 г. в Федеральный список экстремистских материалов по решению хозяев отечественной либерально убеждённой юстиции), «Основы социологии», «Экономику инновационного развития», «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности».

51 Япония ступила на этот путь. В июне 2015 г. она ввела запрет на преподавание ряда гуманитарных дисциплин в вузах страны. «Министр образования Хакубун Шимомура направил в 86 государственных университетов Японии письмо, в котором призвал их сосредоточиться на областях знаний, «лучше отвечающих потребностям общества», то есть — сократить или и вовсе отменить учебные программы по гуманитарным и социальным наукам». (Соломонова И. Япония отменила гуманитарные науки. Почему это важно?: https://republic.ru/posts/56806 ). Запрет на преподавание в вузах страны гуманитарно-обществоведческих дисциплин, сложившихся в культуре порабощения человечества на основе библейского проекта, — очередной шаг Японии к восстановлению полноты суверенитета, а не политика насаждения невежества и мракобесия. России до этого далеко, поскольку все обществоведческие дисциплины в её школах и вузах — «эхо» неадеквата науки Запада, и научный официоз и государственная власть стоят на защите этого вздора…

52 План счетов бухгалтерского учёта — это государственный документ макроэкономического уровня, задающий для всех предприятий номенклатуру бухгалтерских счетов и предназначение каждого из них. О том, что план счетов бухгалтерского учёта — одно из средств макроэкономического управления, и его надо строить целесообразно по отношению к задачам макроэкономического управления, — ни в одном учебнике по бухучёту и экономической теории нет ни одной фразы.

53 Эти афоризмы характеризуют и все общественные институты РФ наших дней, и пока эти афоризмы справедливы, — страна будет сталкиваться с проблемами и жить под их бременем. Если бы они были неактуальны, то СССР стоял бы до сих и был бы единственной сверхдержавой, лидером цивилизационного развития человечества и живым идеалом для других государств, к воплощению которого у себя их народы стремились бы. Если кто-то считает, что эти определения В.О. Ключевского — клеветнические, то пусть иначе ответит на вопрос: почему страна на протяжении нескольких веков живет в режиме «от бедствия к бедствию» и подвержена всяким внешним влияниям — марксизм, Директива СНБ 20/1, офицеры ЦРУ в качестве советников в Кремле, мировой финансовый кризис, санкции и т.п. Только не надо говорить, что Бог так бедствиями испытует праведников на стойкость в вере, как многострадального Иова.

54 См. аналитическую записку ВП СССР «Вяло текущая тягомотина и главная задача общества — формирование педагогической субкультуры» (2019 г.).

55 А если судить по возгласам многих россиян во внезапно возникавших разного рода критических и неприятных для них ситуациях (многие из которых были вполне предсказуемы, но не были ими профилактированы), б**дь — их любимое божество, к которому они взывают постоянно (см., например, подборки видеозаписей ДТП в России) и верно служат (если судить господствующей этике и порождаемому ею по качеству жизни России). Хотя такого бога реально нет, но эгрегор взывающих к б**ди — существует и действует соответственно своей б**дской сути.



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