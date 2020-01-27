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Учения стратегических ракетоносцев Ту-160 под Саратовом

15:55. 27 января 2020 141 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В Саратовской области прошли учения экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил России.

Подробности: https://tvzvezda.ru/news/forces/conte…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OGPu7orHmvE

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