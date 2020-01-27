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Толстой: делегация РФ покинет ПАСЕ, если ее права ущемят

21:54. 27 января 2020 46 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: vesti.ru

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если её полномочия будут ущемлены.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал руководитель делегации, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

Он выступил с таким заявлением после того, как 27 января полномочия российских парламентариев были оспорены делегатами от Литвы и Латвии Зингерисом Эмануэлисом и Марией Голубевой, после чего соответствующий вопрос был направлен в комитет по мониторингу.

Толстой подчеркнул, что оппоненты России предлагают, в частности, судить её за поправки в Конституцию, которые ещё даже не внесены, а только обсуждаются общественностью. Другой претензией к россиянам он назвал присутствие в делегации депутатов от Крыма, что отвергла Венецианская комиссия Совета Европы.

27 января в Страсбурге начинается зимняя сессия ПАСЕ. Российская делегация намерена поднять вопрос о трехстороннем механизме по преодолению кризисных ситуаций, который предусматривает принятие мер против страны, нарушившей базовые принципы Совета Европы, но при инициативе либо ПАСЕ, либо комитета министров, либо генерального секретаря.

Источник: https://nstarikov.ru/tolstoj-delegacija-rf-pokinet-pase-esli-ee-prava-ushhemjat-112698

Метки: чит.клуб

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