«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Вып.1



01. Белые ночи на территории ракетного полигона в Архангельской области



02. Уличные торговцы, продающие товары сомнительного происхождения возле киевского железнодорожного вокзала в Москве, январь



03. Митинг, посвященный 70-летию со дня смерти В. И. Ленина. Площадь Павелецкого вокзала. Солдаты милиции специального назначения в оцеплении. 21 января



04. Пожилой мужчина проходит мимо торговцев, продающих мясо и другие продукты питания на московском тротуаре 19 января



05. Сёко Асахара, лидер деструктивной секты «Аум синрикё», во время своего визита в Москву, 17 февраля



06. Президент США Билл Клинтон в хлебном магазине. Москва. 14 января



07. Александр Руцкой в Лефортовской тюрьме. Январь



08. Воронежская обл. Богучар. 10-я танковая дивизия выведена из Германии. Полевая кухня. Февраль



09. Джоанна Стингрей в Москве



10. Группа «Нана» на концерте. 29 марта



11. Президент России Борис Ельцин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фото после подписания документов, 29 марта



12. Строители Беломорско-Балтийского канала. 25 марта



13. Пьяного мужчину вытаскивают из парка сотрудники спецподразделения, которое борется с алкоголизмом в Москве 22 апреля



14. Борис Ельцин советует всем занять свои места на встрече с представителями всех думских фракций в Кремле, Москва, 22 апреля



15. Женщина выкрикивает лозунги против президента России Бориса Ельцина во время прокоммунистической демонстрации в Москве 22 апреля



16. Мальчик зарабатывает деньги, играя на детской концертине в центре Москвы в мае



17. Празднование дня пограничника в парке Горького. Этот солдат был ранен на таджикско-афганской границе. 28 мая



18. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майор Сарагоса и художник Илья Глазунов пожимают друг другу руки во время посещения выставки картин Ильи Глазунова в Центральном выставочном зале 5 июня



19. Александр Солженицын с женой Натальей Солженицыной во время путешествия по России. Хабаровск. 2 июня



20. Либерально-демократическая партия «Возрождение» (Возрождение) организовала акцию протеста. 2 августа



21. Акция поддержки ОАО МММ в Москве. 14 августа



22. В августе был арестован по подозрению в даче взятки сотруднице Государственного таможенного комитета Лев Вайнберг



Источник: https://humus.livejournal.com/7049927.html