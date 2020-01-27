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«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Вып.1

09:41. 27 января 2020 186 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Белые ночи на территории ракетного полигона в Архангельской области


02. Уличные торговцы, продающие товары сомнительного происхождения возле киевского железнодорожного вокзала в Москве, январь


03. Митинг, посвященный 70-летию со дня смерти В. И. Ленина. Площадь Павелецкого вокзала. Солдаты милиции специального назначения в оцеплении. 21 января


04. Пожилой мужчина проходит мимо торговцев, продающих мясо и другие продукты питания на московском тротуаре 19 января


05. Сёко Асахара, лидер деструктивной секты «Аум синрикё», во время своего визита в Москву, 17 февраля


06. Президент США Билл Клинтон в хлебном магазине. Москва. 14 января


07. Александр Руцкой в Лефортовской тюрьме. Январь


08. Воронежская обл. Богучар. 10-я танковая дивизия выведена из Германии. Полевая кухня. Февраль


09. Джоанна Стингрей в Москве


10. Группа «Нана» на концерте. 29 марта


11. Президент России Борис Ельцин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фото после подписания документов, 29 марта


12. Строители Беломорско-Балтийского канала. 25 марта


13. Пьяного мужчину вытаскивают из парка сотрудники спецподразделения, которое борется с алкоголизмом в Москве 22 апреля


14. Борис Ельцин советует всем занять свои места на встрече с представителями всех думских фракций в Кремле, Москва, 22 апреля


15. Женщина выкрикивает лозунги против президента России Бориса Ельцина во время прокоммунистической демонстрации в Москве 22 апреля


16. Мальчик зарабатывает деньги, играя на детской концертине в центре Москвы в мае


17. Празднование дня пограничника в парке Горького. Этот солдат был ранен на таджикско-афганской границе. 28 мая


18. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майор Сарагоса и художник Илья Глазунов пожимают друг другу руки во время посещения выставки картин Ильи Глазунова в Центральном выставочном зале 5 июня


19. Александр Солженицын с женой Натальей Солженицыной во время путешествия по России. Хабаровск. 2 июня


20. Либерально-демократическая партия «Возрождение» (Возрождение) организовала акцию протеста. 2 августа


21. Акция поддержки ОАО МММ в Москве. 14 августа


22. В августе был арестован по подозрению в даче взятки сотруднице Государственного таможенного комитета Лев Вайнберг

Источник: https://humus.livejournal.com/7049927.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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