Спикер Госдумы Вячеслав Володин — о голосовании граждан по поправкам в Конституцию
09:37. 27 января 2020 224 просмотра 3 коммент. Опубликовал: Женечка
Раздел: юмор
Теги: кличко 2.0, афоризмы Черномырдина.
Судя по всему, всероссийское голосование об изменении Конституции пройдет уже после того, как Путин подпишет закон о поправках. В чем же тогда смысл голосования? Отвечает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Брешет как всегда.
Он нормальный вообще?
Он – главный продавец пальмового масла в Россию , признанного как канцероген в цивилизованном мире.