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Спикер Госдумы Вячеслав Володин — о голосовании граждан по поправкам в Конституцию

09:37. 27 января 2020 224 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Раздел: юмор

Теги: кличко 2.0, афоризмы Черномырдина.

Судя по всему, всероссийское голосование об изменении Конституции пройдет уже после того, как Путин подпишет закон о поправках. В чем же тогда смысл голосования? Отвечает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_enPDFphp1w

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