Соловьев ответил Качиньскому на требование от России денег за «оккупацию Польши»
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсации Варшаве от России за ущерб, якобы нанесенный во Вторую мировую войну.
В своем телеграм-канале Соловьев предложил отправить польскому политику денег, обозначив цену.
«Он их заслужил. 30 серебряников – цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та. Мелкой монетой. Можно даже заморочиться и шекелями – с учетом интенсивности общения России с Израилем, это несложно. Вряд ли он это имел в виду, но с учетом масштабов личности», — написал телеведущий.
Ранее с критикой в адрес Ярослава Качиньского выступил член Совета Федерации Сергей Цеков, заявивший, что подобными высказываниями поляки «позорят свою страну».
Аналогичной точки зрения придерживается другой сенатор – Франц Клинцевич. В своем Facebook он назвал кощунственным и оскорбительным заявление Польши о компенсациях от России.
Источник: http://voicesevas.ru/news/49622-solovev-otvetil-kachinskomu-na-trebovanie-ot-rossii-deneg-za-okkupaciyu-polshi.html
А кто этот Соловьёв?
Что у него деньги требуют?
Кому и что он ответил и кто его будет слушать.
Этак можно слушать ответ любого опустившегося БОМЖа со свалки.
БОМЖ Михеичь ответил вместе с Соловьёвым.
Какие мл.кретины их слушают?
ну слушаем же мы тебя,что коммунисты хотели взорвать Ленинград.Не может не остаться документов,это бомба в 1000раз мощнее башен 9/11под Россию и они бы всплыли .Хотя существует целая фабрика делания таких документов -Лукьянов об этом писал.Почему ты одним охотно веришь,другим не хочешь ,потому что одержим одной идеей.
Да полно документов.
Даже в мемуарах Жукова.
Это не тайна и очередной НЕ СЕКРЕТ.
Как НЕ СЕКРЕТ что работал Кировский завод и выпускал танки и снаряды которые везли на Большую землю.
Где брал уголь и руду?
Это ведь миллионы тонн.
Какая блокада если в Лкнинграл поступают и вывозятся миллионы тонн грузов?
Т.е ВСЁ не серет но в голове у многих не складывается
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
А мне пох чужон мнение я верю ФАКТАМ
Не, так не пойдёт! Польские жыды возмечтали российских развести на бабки?!.. Фсё! халява закончилась: в России теперь будет суверенитет, и российские жыды доить Россию не позволят!..