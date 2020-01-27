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Соловьев ответил Качиньскому на требование от России денег за «оккупацию Польши»

08:47. 27 января 2020 236 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсации Варшаве от России за ущерб, якобы нанесенный во Вторую мировую войну.

Pr Scr youtube.com

В своем телеграм-канале Соловьев предложил отправить польскому политику денег, обозначив цену.

«Он их заслужил. 30 серебряников – цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та. Мелкой монетой. Можно даже заморочиться и шекелями – с учетом интенсивности общения России с Израилем, это несложно. Вряд ли он это имел в виду, но с учетом масштабов личности», — написал телеведущий.

Ранее с критикой в адрес Ярослава Качиньского выступил член Совета Федерации Сергей Цеков, заявивший, что подобными высказываниями поляки «позорят свою страну».

Аналогичной точки зрения придерживается другой сенатор – Франц Клинцевич. В своем Facebook он назвал кощунственным и оскорбительным заявление Польши о компенсациях от России.

Анна Орлова

Источник: http://voicesevas.ru/news/49622-solovev-otvetil-kachinskomu-na-trebovanie-ot-rossii-deneg-za-okkupaciyu-polshi.html

Метки: новости / россия

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 13796 1002
    ХОХОЛ 27 января 2020 в 10:49

    А кто этот Соловьёв?
    Что у него деньги требуют?
    Кому и что он ответил и кто его будет слушать.
    Этак можно слушать ответ любого опустившегося БОМЖа со свалки.
    БОМЖ Михеичь ответил вместе с Соловьёвым.
    Какие мл.кретины их слушают?

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    1
    • 6175 4745
      маринаХОХОЛ 27 января 2020 в 10:55

      ну слушаем же мы тебя,что коммунисты хотели взорвать Ленинград.Не может не остаться документов,это бомба в 1000раз мощнее башен 9/11под Россию и они бы всплыли .Хотя существует целая фабрика делания таких документов -Лукьянов об этом писал.Почему ты одним охотно веришь,другим не хочешь ,потому что одержим одной идеей.

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      2
      • 13796 1002
        ХОХОЛмарина 27 января 2020 в 11:16

        Да полно документов.
        Даже в мемуарах Жукова.
        Это не тайна и очередной НЕ СЕКРЕТ.
        Как НЕ СЕКРЕТ что работал Кировский завод и выпускал танки и снаряды которые везли на Большую землю.
        Где брал уголь и руду?
        Это ведь миллионы тонн.
        Какая блокада если в Лкнинграл поступают и вывозятся миллионы тонн грузов?
        Т.е ВСЁ не серет но в голове у многих не складывается
        НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
        А мне пох чужон мнение я верю ФАКТАМ

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  • 12596 7654
    Maleos 27 января 2020 в 14:09

    Не, так не пойдёт! Польские жыды возмечтали российских развести на бабки?!.. Фсё! халява закончилась: в России теперь будет суверенитет, и российские жыды доить Россию не позволят!..

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