Соловьев ответил Качиньскому на требование от России денег за «оккупацию Польши»

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсации Варшаве от России за ущерб, якобы нанесенный во Вторую мировую войну.

В своем телеграм-канале Соловьев предложил отправить польскому политику денег, обозначив цену.

«Он их заслужил. 30 серебряников – цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та. Мелкой монетой. Можно даже заморочиться и шекелями – с учетом интенсивности общения России с Израилем, это несложно. Вряд ли он это имел в виду, но с учетом масштабов личности», — написал телеведущий.

Ранее с критикой в адрес Ярослава Качиньского выступил член Совета Федерации Сергей Цеков, заявивший, что подобными высказываниями поляки «позорят свою страну».

Аналогичной точки зрения придерживается другой сенатор – Франц Клинцевич. В своем Facebook он назвал кощунственным и оскорбительным заявление Польши о компенсациях от России.