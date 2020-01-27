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SIPRI о китайском ВПК

11:54. 27 января 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Институт SIPRI в свою ежегодную статистику начал включать данные по китайским оборонным компаниям.
В итоге, в свежих подсчетах https://www.sipri.org/media/press-release/2020/new-sipri-data-reveals-scale-chinese-arms-industry, в десятке оказалось сразу три китайских компании, что особой неожиданностью не стало.

Китайский военно-промышленный комплекс превзошел российский и теперь уступает только американскому. Такие выводы содержатся в новом докладе авторитетного Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). По подсчетам исследователей, три китайские корпорации входят в десятку крупнейших мировых производителей вооружений. Ранее компании из Китая в рейтинге не учитывались из-за нехватки данных.

Авторы доклада утверждают, что речь идет о наиболее серьезной попытке оценить потенциал военно-промышленного комплекса КНР, о котором в открытом доступе имеется довольно мало информации. Именно по причине нехватки данных SIPRI ранее не включал китайские компании в свой ежегодный рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений.

Чтобы оценить масштабы военного бизнеса ряда китайских военно-промышленных компаний, эксперты SIPRI проанализировали их финансовые показатели. Количество публикуемых данных выросло в последние годы в связи с размещением акций ряда предприятий отрасли на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Котирующиеся там компании публикуют довольно подробную финансовую отчетность.

Эксперты SIPRI поясняют, что китайские власти с 1999 года инвестировали существенные средства в развитие своего военно-промышленного комплекса, направляя основные суммы десяти корпорациям и одному крупному исследовательскому институту — Академии инженерной физики. При составлении доклада были использованы данные четырех китайских корпораций за 2015–2017 годы. В 2017 году из первых двадцати компаний рейтинга SIPRI одиннадцать были американскими, шесть — европейскими и три — российскими.

В докладе отмечается, что если бы китайские фирмы учитывались при составлении этого рейтинга, то все они вошли бы в первую двадцатку. При этом три китайские компании попали бы в топ-10.
Самый крупный производитель — Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC) — занял бы в рейтинге шестое место. Объем продаж корпорации превышает $20 млрд. По этим показателям она близка к американским Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и британской BAE Systems. Российская компания «Алмаз-Антей» на продажах вооружений в 2017 году, по подсчетам SIPRI, заработала $8,6 млрд. Объединенная авиастроительная корпорация — $6,4 млрд, а Объединенная судостроительная корпорация — $5 млрд. При этом в докладе отмечается, что AVIC является и крупнейшим работодателем военно-промышленного комплекса Китая, в корпорации работают 460 тыс. человек.

Китайская северная промышленная корпорация (NORINCO) вышла бы на восьмое место с продажами в объеме $17 млрд. В докладе отмечается, что это крупнейший в мире производитель вооружений наземного базирования. Объем продаж третьей компании из КНР, которая вошла бы в рейтинг топ-20, Китайской корпорации электронных технологий (CETC), эксперты оценивают в $12,2 млрд.

В докладе говорится, что совокупный объем продаж вооружений четырех изученных экспертами китайских корпораций в 2017 году превысил $54 млрд. Это на $16,4 млрд больше, чем продажи десяти крупнейших российских военно-промышленных компаний в 2017 году. При этом в SIPRI убеждены, что имеющиеся китайские показатели могут не отражать реальность, в действительности цифры, вероятно, еще выше.

https://www.kommersant.ru/doc/4233345 – цинк

Плюс  доклад на английском языке о структуре китайской торговли вооружениями – https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-01/sipriinsight2002_0_0.pdf (скачать в pdf)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5596183.html

Метки: sipri, впк, Китай, торговля оружием

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