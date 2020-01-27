Семь глобальных трендов 2020 года

Первый — мы стоим на пороге новой геополитической эры. Прежняя уже исчерпала себя и завершена. Пока ещё нет события, которое провело бы черту между ними, но оно, несомненно, наступит, и ждать его осталось недолго.

Второй момент сводится к тому, что в этой новой геополитической эре на первый план выходит КНР, стремящаяся переключить на себя мировые потоки сырья, товаров и услуг, по возможности оттеснив от них США и их союзников по «коллективному Западу», которые из «глобального лидера» превращаются в «глобального паразита». Для успешного завершения данного процесса Китаю необходима новая идеологическая инициатива, которая должна быть создана в ближайшее время и стать альтернативой западному «неолиберализму».

В этой ситуации резко нарастает конфликтный потенциал буквально во всём мире, с опасностью перерастания локальных столкновений в масштабную, мировую войну с вероятным применением оружия массового поражения, в том числе — ядерного. Также нарастает опасность «гибридных войн» нового типа, с преимущественным использованием коммуникативного пространства, в том числе — киберпространства. И это — третий важнейший момент.

Четвёртый момент — роль России. Обладая в настоящий момент как минимум военно-стратегическим паритетом с «коллективным Западом» и находясь в отношениях стратегического партнёрства с КНР, наша страна способна — не де-юре, но де-факто — осуществлять глобальный «политический арбитраж» в целях сохранения стабильности и предотвращения локальных конфликтов. Эта функция уже подтверждена на практике (Донбасс, Сирия, КНДР, Венесуэла, индо-пакистанское обострение в начале 2019 года) и вряд ли в обозримом будущем, если нам удастся избежать внутренних форс-мажоров, будет серьёзно оспариваться.

В то же время структура российской «властной вертикали» достаточно чувствительна к воздействиям извне, особенно — финансово-коррупционного характера, что может быть использовано внешними, прежде всего — западными «партнёрами» в своих целях. И если задачи обеспечения внешней и внутренней безопасности страны при Путине были успешно решены, то к задачам развития — не на словах, а на деле — пока, по большому счёту, не приступали, что ведёт к нарастающему социально-экономическому и научно-техническому отставанию РФ.

Всё это требует фундаментального «левого мобилизационного поворота» Кремля к новой геополитической и социально-экономической стратегии, закрепляющей функции международного арбитража минимальной зависимостью от внешних воздействий и внутренней стабильностью.

Это пятый момент.

Шестой момент — нарастающий конфликт внутри США, связанный с «феноменом Трампа». Этот человек готовился (или его готовили) к президентству с начала 80-х годов. К президентству в качестве кризисного управляющего. Наверное, ни один политик и ни один бизнесмен в США, да и во всём мире не имеет такого личного опыта по успешному выходу из, можно сказать, монументальных банкротств, как Дональд Трамп. То, что в США взяли курс на банкротство, стало ясно после того, как президентом избрали Барака Обаму — «человека из ниоткуда», который не имел опыта государственного управления ни на уровне штата, ни на уровне федеральных ведомств. Трамп должен поставить точку в этом процессе. Но «должен» — не значит «поставит». «Холодная гражданская война», идущая в Соединённых Штатах, резко ограничивает их возможности на международной арене и втягивает в себя внешние силы, что карикатурно проявляется в массовой истерике относительно «русского вмешательства».

Наконец, седьмой момент связан с неизбежным изменением позиций недавних союзников США по «коллективному Западу», к числу которых стоит отнести: а) британское Содружество (включая Индию, ЮАР, Австралию, Новую Зеландию etc.); б) Евросоюз; в) Японию; г) созвездие «зависимых территорий», от Южной Кореи и Мексики до Израиля, Саудовской Аравии и прочих «нефтяных монархий» Персидского залива.

Нагорный Александр Алексеевич (р. 1947) ‑ видный отечественный политолог и публицист, один из ведущих экспертов по проблемам современных международных отношений и политической динамике в странах с переходной экономикой. . Вице-президент Ассоциации политических экспертов и консультантов. Заместитель главного редактора газеты «Завтра». Постоянный член и заместитель председателя Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/sem-globalnyh-trendov-2020-goda-112345