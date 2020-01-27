Память о блокаде
15:48. 27 января 2020 106 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Ленинграде память о страшном времени блокады сохраняется и передается от поколении к поколению. При этом повторять, изучать, понимать причины ленинградской трагедии и героизма ленинградцев никогда не будет лишним и излишним.
В очередную годовщину снятия блокады Ленинграда представляю вашему вниманию новую работу известного журналиста Аркадия Мамонтова.
Фильм «Память».
"Память". Документальный фильм Аркадия Мамонтова, 12+
https://sadovnik40.livejournal.com/221983.html
https://waldemar-betz.livejournal.com/661594.html?fbclid=IwAR3vs5BfWxMsW_39nviIb5H0uKGlLZsEqljdPu8X7CzpHnjYecI_eSPn2RE