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Память о блокаде

15:48. 27 января 2020 106 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В Ленинграде память о страшном времени блокады сохраняется и передается от поколении к поколению. При этом повторять, изучать, понимать причины ленинградской трагедии и героизма ленинградцев никогда не будет лишним и излишним.

В очередную годовщину снятия блокады Ленинграда представляю вашему вниманию новую работу известного журналиста Аркадия Мамонтова.

Фильм «Память».

"Память". Документальный фильм Аркадия Мамонтова, 12+
 
 
 
 

Источник: https://nstarikov.ru/pamjat-o-blokade-112691

Метки: блог, Видео

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