Главная » Видео, История, Творчество

Олег Ракшин о съемке фильмов “Время собирать цветы” и “Волга в огне”

13:58. 27 января 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vG3EOIfX2mU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)