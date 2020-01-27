Новости Украины и Новороссии 27 января 2020

Проклятая консерва

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Интересный разговор

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Трамп лично заблокировал военную помощь Украине — скандальные подробности от экс-помощника Болтона

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена. Об этом говорится в неопубликованной книге воспоминаний Болтона, сообщает The New York Times. Болтон пишет, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу «разморозить» помощь для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки, постоянно вспоминая о том, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах 2016 года. Отмечается, что Трамп в августе 2019 года сказал Болтону, что он намерен в дальнейшем замораживать 391 млн долларов военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена. Как пишет NYT, Болтон рассказал о том, как связанное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное презрение Трампа к Украине, но и новые подробности о том, как высокопоставленные чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в решении вопросов о поддержке Киева. Также в книге рассказывается о том, что госсекретарь США Майк Помпео в личных разговорах утверждал, что не верит заявлениям личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что экс-посол США на Украине Мари Йованович была коррумпированной. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов. По данным газеты, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также, согласно действующей процедуре, направил копию в Белый дом для предварительного просмотра. Как отмечает NYT, информацию, изложенную в рукописи, Болтон мог бы озвучить на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США, что явно подорвет ключевые позиции защиты американского лидера. В газете предполагают, что Белый дом может затянуть процесс проверки рукописи перед публикацией или изъять самые неудобные для президента части текста. Напомним, США выделили 300 млн долларов Украине в качестве военной помощи. По версии демократов, Трамп шантажировал Украину выплатой военной помощи и таким образом попытался оказать давление, чтобы начать расследование против сына своего конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена. Это стало поводом для проведения процедуры импичмента. Читайте также: «Сволочь и Иуда»: Сатановский ответил на слова польского политика о компенсации за Вторую мировую войну

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Азаров о креативной декоммунизации на Украине

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Украинский экс-министр назвал Гончарука «сознательным идиотом» (ВИДЕО)

Депутат Верховной рады одного из прошлых созывов, ранее занимавший должность министра транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире украинского ТВ назвал нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом». «Мы находимся под управлением людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести», — заявил Червоненко. По его словам, украинцы живут хуже, чем при Порошенко, а правительство возглавляет «сознательный идиот» без образования и ответственности. «К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И демонстрируют это каждый день», — заключил экс-министр. Напомним, ранее Гончарук оказался в эпицентре скандала после слитой в Сеть записи его беседы с главой Нацбанка Украины, в ходе которой он признался в полном непонимании экономических процессов. Читайте также: «Сволочь и Иуда»: Сатановский ответил на слова польского политика о компенсации за Вторую мировую войну

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Сурков уходит. Украина ждёт уступок. Напрасно

Помощник российского президента Владислав Сурков, курировавший украинское направление и Минские переговоры по Донбассу в частности, уходит с государственной службы, сообщил близкий к чиновнику политолог Алексей Чеснаков. Официального указа еще нет, однако решение окончательное, говорит он. Отставка Суркова анонсирована на следующий день после назначения на должность замглавы администрации главы государства Дмитрия Козака. Он станет новым ответственным за решение «украинского вопроса», утверждает главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. У Козака и Суркова были противоречия относительно стратегии, что делать с Украиной дальше.

Сурков предлагал изматывать Украину требованием безоговорочно выполнять пункты Минских соглашений. А Козак ради снятия западных санкций с России был готов налаживать связи с режимом Владимира Зеленского, чья политика в отношении русских мало чем отличается от Петра Порошенко, утверждал ранее Чеснаков. По его данным, именно на Козака возлагали надежды переговорщики Зеленского, настаивающие на пересмотре Минских соглашений в выгодную для Киева сторону.

Эту версию сегодня подтверждает и газета «Коммерсант».

«Для него неурегулированный конфликт на востоке Украины — проблема, которая отвлекает ресурсы, мешает Москве нормализовать отношения с Западом. В команде Козака считают, что решение этого вопроса может ослабить или вовсе снять санкционное давление с России. У Дмитрия Козака, как и Владислава Суркова, репутация жесткого переговорщика, но при этом прагматика. Когда в прошлом году в Молдавии нужно было свергнуть режим одиозного антироссийского олигарха Владимира Плахотнюка, он обеспечил создание в Кишиневе уникальной антиолигархической коалиции — между поддерживаемым Москвой пророссийским президентом Игорем Додоном и прозападным блоком ACUM… Задача состояла в том, чтобы раздавить Плахотнюка. И его раздавили», – напоминает издание.

«На Украине, в Офисе президента Зеленского большой праздник. Они искренне считают, что с Козаком договориться будет проще, чем с Сурковым. Потому что Сурков категорически не желал менять что-либо в «Минских соглашениях», а Украина их, как сами понимаете, в существующем формате реализовывать просто не собирается»,

– сказал «ПолитНавигатору» российский политолог Армен Гаспарян.

Интересно, что в украинской блогосфере возможную отставку Суркова уже окрестили «подарком Путина на день рождения Зеленскому».

Экс-боевик «Азова» и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук не скрывает радости по поводу перестановок в Москве.

«Именно Сурков является главным противником внесения каких-либо изменений в Минские соглашения. Так что в случае, если Путин примет отставку Суркова, то, как я и говорил во время Нормандской встречи в Париже, нас ожидает Минск-3. Незавидной становится судьба кремлевских марионеток (Пушилин и компания) на Донбассе, являющихся ставленниками Суркова», – злорадствует Мосийчук.

«В последние дни из Кремля по неформальным каналам транслируют готовность Путина к компромиссам. А для компромиссов нужны соответствующие кадры. Вот тот же Дмитрий Козак, например. Специально под него была введена третья, не предусмотренная ранее, должность заместителя главы АП РФ. Кроме того, для компромиссов нужно убрать эмоции, эпатаж и «чрезмерные философствования». Все это было в Суркове. И этого нет в Козаке. При Козаке будет работа с документами, сотни раундов переговоров и никаких чеснаковских «сливов». Козаку нужен не процесс, а результат. И желательно быстро», – рассуждает в издании «Хвиля» украинский политолог Виталий Кулик, ранее работавший в Совбезе.

Менее оптимистично настроен украинский пропагандист Виталий Портников. Он напоминает не только события минувшего лета, когда с участием Козака был свергнут молдавский олигарх Плахотнюк, но и почти удавшуюся попытку превращения Молдовы в конфедерацию с Приднестровьем (план Козака тогда был сорван Западом накануне подписания финальных соглашений).

«Путин не мог не предложить Козаку применить эти таланты и на украинском направлении… Перевод Козака в администрацию президента России означает, что он нужен Путину в непосредственной близости от кабинета главы государства… Именно он может говорить о предложениях заключить всеобъемлющее урегулирование, которое прекратит войну, восстановит территориальную целостность Украины без Крыма, но раз и навсегда поставит точку на европейских и евроатлантических перспективах страны, превратит ее в государство-сателлит Кремля, а может быть – и в часть новой империи Путина», – делится своими опасениями Портников.

Тревожится и известный на Украине «волонтёр АТО» Юрий Касьянов, считающий, что уход Суркова – «даже, скорее, плохо». «Уход жёсткого, бескомпромиссного Суркова – следствие того, что Украина перестала сопротивляться. Теперь то же самое с нами можно делать бесплатно, без применения силы. Сурков теперь не нужен», – предостерегает Касьянов.

«Замена Суркова на Козака в российской иерархии не означает смену курса российской политики относительно Украины. Вы же не верите, что Приднестровье вернут Молдове, Абхазию – Грузии? Что Россия откажется от амбиции доминировать на постсоветском пространстве? Поэтому не стоит тешиться «сменой курса» относительно Украины. Просто этот курс будет еще более циничным», – соглашается украинский политолог Сергей Таран.

Известный российский военкор Дмитрий Стешин, автор теории о «криптобандеровцах», подтверждает, что радость по поводу отставки Суркова в Киеве преждевременна.

«Много лет назад, был на закрытой встрече с Козаком по Северному Кавказу. Говорили и о судьбе русских там… В том числе. О многом говорили. Писать об этом было невозможно. Я не предполагал, что в правительстве есть люди с такими мыслями и взглядами. Я как-то не завидую Украине, расслабились с хитрым и относительно мягким Сурковым»,

– сообщает Стешин.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов считает, что отставка Суркова назрела как раз из-за того, что его стратегия за несколько последних лет не принесла изменений на Украине в лучшую для России сторону.

«Полностью просрали украинское направление. Хотя шансы исправить ситуацию давались. Это вы убедили старших в необходимости и «безальтернативности» Минска-2. Это вы с…и им в уши, что нужно немножко потерпеть, вот мы «скинем Петю», а с Зе «договоримся». Ну, как успехи?»

– возмущается Долгов.

Еще один известный военный корреспондент Даниил Безсонов, с недавних пор занимающий должность замглавы Мининформации ДНР, также не верит в то, что Козак будет реализовывать линию на «впихивание» Донбасса обратно в состав Украины.

«В сети началась новая волна паники в стиле «путинслил». Раньше, все твердили, что Сурков плохой и Сурков сливает. Со временем, все поняли, что это не так, но риторику менять не спешили. Сейчас началась риторика диванных аналитиков, что Сурков плохо сливал Донбасс (почти 6 лет), теперь поставят того, кто сделает это лучше.

Некоторые начали ссылаться на инсайды из офиса Зеленского, мол, там все довольны отставкой Суркова, и теперь всё будет по украинскому сценарию. Друзья, разве вам ещё не ясно, что в офисе Зеленского работают безумцы, как и сам Зеленский. Ссылаться на их радость – быть таким же безумцем, если не хуже.

С теми, кто это пишет всё ясно. Это либо провокаторы, которые ловят хайп, либо психически нездоровые люди. А обычным читателям новостей советую отключить эмоции и быть более разумными, и анализировать происходящее своим умом, а не ретранслировать чужие мысли, не всегда здравые.

Русский курс Донбасса неизменен, и это давно пора осознать, а тем, кто против – смириться», – резюмировал Безсонов.

Михаил Рябов

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Слово Донбасса за 100 лет: от первых пятилеток и Великой Отечественной до Русской весны (ФОТО)

Известный донецкий поэт и писатель-фантаст Владислав Русанов рассказал «Русской Весне» о только что вышедшей в столице России антологии поэтов Донбасса, в которую вошли и его стихи. — Как родилась идея издать в Москве поэтический сборник «Мы: Антология поэтов Донбасса»? Кто был его составителем? — Сборник составлен известным поэтом (маэстро русского верлибра), литературным критиком и публицистом Кареном Джангировым, постоянно проживающим в Канаде. Это одна из первых попыток показать поэзию Донбасса в её развитии — от середины 20 века по настоящее время. И при этом показать не на местном уровне, где такие попытки уже делались Донецким отделением Союза писателей Украины, но довольно малым тиражом, а на всероссийском уровне, ведь книга издана в столице России. Стихи отбирались по двум принципам. Во-первых, поэт должен иметь связь с Донбассом — либо жить здесь постоянно, либо родиться здесь и сформироваться как личность. Во-вторых, стихи должны быть качественными, то есть быть настоящей поэзией. — Хорошо, что в таком случае представляет из себя поэзия шахтерского края? Каких интересных поэтов дал Донбасс за последние сто лет? — Поскольку в антологии нашли место тексты самых разных авторов, с абсолютно разными стилями, работающие в различных поэтических жанрах, то и сборник получился очень пёстрым и неравномерным. Собственно, как и поэзия Донбасса. Она разная. Тенденции её развития меняются от десятилетия к десятилетию, меняются темы и творческий «посыл» к читателю. На мой взгляд, интереса и внимания заслуживает каждый автор, угодивший на страницы «Мы», любая попытка выделить кого-либо является всего лишь вкусовщиной. Да, кому-то нравится верлибр, кому-то классический стих, но это не умаляет достоинств ни первого, ни второго направления. Я бы отметил интереснейших, хотя уже покойных ныне поэтов: Николая Анциферова, Наталью Хаткину, Игоря Галкина… Из ныне живущих можно выделить очень сильные строки Анны Ревякиной, Александра Савенкова, Ганны Шевченко, Дмитрия Трибушного, Марии Панчехиной… Тут, пожалуй, мне надо остановиться, чтобы не перечислить всех авторов нашей антологии. — Согласны ли Вы с мнением, что в русской поэзии поэзия Донбасса как-то не прозвучала? — Ну, почему же не прозвучала? Мне кажется, Юрия Левитанского, который, закончив школу в городе Сталино (ныне Донецк), уехал поступать в московский институт, да так и остался в столице, знают все любители поэзии. И вряд ли найдётся русский человек, который не помнит строки: Я жил в такие времена,

В такие дни, в такие даты!..

Меня, безусого, война

До срока призвала в солдаты, И в краснозвездного меня

Сто пушек целилось, наверно.

Москву собою заслоня,

Весь мир прикрыл я в сорок первом. А ведь принадлежат они уроженцу Донбасса Николаю Рыбалко, ветерану Великой Отечественной войны, который до конца своих дней жил в Краматорске (Донецкая область). А Михаил Пляцковский, живший и работавший в городе Енакиево и переехавший в Москву в достаточно зрелом возрасте? И кроме того, я думаю, у поэзии Донбасса всё впереди. Наши авторы уже привлекли к себе внимание Русского мира, приложив ещё немного усилий, многие из них войдут, я уверен, в анналы русской литературы. — А рок-поэзия выходцев из Донбасса представлена в сборнике? — Может, я не слишком хорошо знаком с биографиями поэтов, представленных в сборнике, но стихи для рок-музыкантов, насколько я знаю, никто из них не писал. Большой недочёт, конечно, но можно себя утешить, что и авторов рэпа там тоже нет. Не сложилось как-то у них с участием в антологии. — Вы сейчас вспомнили действительно пронзительные строки Николая Рыбалко о Великой Отечественной. А есть ли в сборнике стихи, посвященные нынешней, уже донбасской войне? — Конечно. Живущие сейчас в городах Донецкой Народной Республики поэты в большинстве своём не обходят тему войны. Дело не в каком-то «хайпе» и желании увеличить популярность за счёт темы, которая на слуху. Нет, просто они живут здесь, дышат этим воздухом, пропитанным войной, и пишут, как дышат. «Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить…» — писал Булат Окуджава. Есть отголоски войны в стихах Анны Ревякиной, Алисы Фёдоровой, Александра Савенкова, Павла Сердюка, Арсения Александрова и многих других. Ну, и раз уж я взялся отвечать на вопросы, то позволю себе закончить наш разговор своим стихотворением, вошедшим в антологию «Мы». Вольно или невольно

Лучик разбился в луже.

Больно или не больно?

Слышишь, опять «утюжат»? Страшно или не страшно?

Выйди, спроси в окопах.

Важно или неважно?

Это войны синкопа. Зримо или незримо

Снова иглы под кожу.

Мимо или не мимо?

Это узнаешь позже. Брату или не брату

Выплатишь кровью виру?

Правда или неправда

правит распятым миром? Если того достоин,

Жизни допишешь повесть.

Стоит или не стоит?

Это подскажет совесть. Читайте также: Украинский священник назвал погибшего «киборга» братоубийцей и выгнал его семью из церкви Валерия Свиридова

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Не ругайте Зе-аниста, он играет чем умеет

После очередного фиаско «небратана» (на этот раз на его «исторической родине»), только ленивый не ругает Зеленского. Ну а я обленился, потому кратко резюмирую для тех, кто еще питает иллюзии о «слуге народа» (одна интрига сохраняется – какого?)

1) Ни одно предвыборное зе-обещание (“зе-манухис”) не выполнено – ни мир, ни посадка коррупционеров, ни снижение тарифов, ни что-либо еще.

2) Зе-команда «птенцов гнезда Сороса» продемонстрировала абсолютную недоговороспособность во внешней политике – к примеру, на словах признавая минские соглашения, пытается их ревизионировать, внутри страны и деклалируя, и делая все (то есть – не делая ничего по принятию согласованных с Донбассом законов и изменению Конституции), чтобы их не реализовать.

3) Во внутренней, тем более, в экономической политике зе-соросята показывают «квартальный трэш»: в Верховной Раде ведут переписку с проститутками и обсуждают откаты, благодаря которым «можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит», на заседании кабмина и минфина договариваются как впарить «пустоголовому Вове картинку валютной пэрэмоги». Народу же, боясь проводить реальную перепись населения (двадцатилетнее требование ООН к Украине), “впаривают” откровенное фуфло – «тройной метод подсчета» (по количеству симкарт, обращений в госорганы и т.п.), что его осталось от «майданоморов» не 25-30 миллионов, а «целых» 37 (что в сравнении с 52 советскими уже «зрадопэрэмога» – так кто по факту украинцев «геноцидил»?)

4) «Шут на царстве» не контролирует ни правительство, ни «свою» фракцию в Раде, ни «ручного» генпрокурора, ни министра МВД со штатными и внештатными «эскадронами» нацистов, ни министра обороны, отказывающегося отводить войска, ни армию, живущую «своей» жизнью и за счет этого живущую (в том числе торговлей оружием и «отмазов» от призыва), ни незаконные вооруженные формирования, отказывающиеся выходить из договорных «серых зон», то есть, НЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЙ НИЧЕГО и НИКОГО.

«Трампампам» из новогоднего шоу «Квартала 95»

5) Сам Зе все больше похож на «токсичного клоуна», с которым серьезные политики в одном ряду (тем более на одном концерте) не встанут. Для примера: как такого на 75 –летие Победы в Москву приглашать? Чтобы он туда приехал, желая «потрафить» своим избирателям – потомкам воинов-победителей, а потом «очканул», как в Иерусалиме, отказавшись участвовать, желая подлизаться (напрасно – для нациков он своим никогда не станет) под неонацистов – идейных и родных потомков проигравших гитлеровских коллаборантов? Вновь типа отдаст места украинской делегации ветеранам, а то о них ни в Израиле, ни в России некому позаботиться? Кстати, какие там украинские выплаты участникам ВОВ планируются к 75-летию Победы над предыдущими «евроинтеграторами»? Или того лучше – Зеля в Москве закончит речь «СУГСом», под который бандеровцы «холокостили» евреев и убивали из засад красноармейцев (на открытые столкновения «у хероев херойства» не хватало).

6) Зе-банда открыто по дешевке торгует остатками Украины (под «зе-манухисы» про «инвестиции»): открыто идет финальная распродажа страны, включая ее землю и (уже все) государственные жизнеобеспечивающие монополии: вокзалы, аэропорты, железную дорогу, почту, путепроводы, атомные/гидро-электростанции и т.д. и т.п.

7) Самый крупный источник дохода Зе-краины – «живой товар» (гастарбайтеры).

8) Продолжение насильственной украинизации, кража у народа, предки которого более тысячи лет считали себя русами, русичами, русинами, малороссами – то есть, русскими людьми, его истории, подмена ее, как и его языка, выдуманными «литературной мовой» и Украиной-Русью (по захаровски: “Укрусью или Русукрой“).

Можно и дальше перечислять «зеленые пэрэмоги», но смысл какой? Зеленского поругать? За что? Как по мне – я им доволен, не зря за него голосовал и других призывал ради вот этого: «Значительная часть населения Украины в случае второго срока Парашенко будет убеждена, что это он плохой, а стоило его сменить на «хорошего» президента Зеленского/Тимошенко/Гриценко или т.п. – все бы «наладилось». Это якобы только сам Петя «поганый», «он предал Майдан», а сами идеи Евромайдана, тем более, украинства («антирусскости») – «гарни» (хорошие). Зато с Зе «замайданцы» быстрее разочаруются и в Евромайдане, и, чуть погодя, – во всей Нероссии, во всей идеологии майдаунизма/украинства. Процесс самоликвидации Антироссии – процесс объективный, от субъекта в роли западного смотрителя за Украиной малозависящий» (пост «3 за Зе» от апреля 2019 г.)

Потому Зелю не ругать, а хвалить нужно – он делает так, как надо: «Жги, хохмик, дальше! Зеленая слава Украине, зеленым героям слава!»)))

Константин Одессит

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