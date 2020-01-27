Мужское дело Андрея Павлова

Сказать, что я знаком лично с многими «новыми русскими», значит ничего не сказать. Так уж получилось, что у меня накопилась целая коробка визиток банкиров, предпринимателей, меценатов и т. п. Первая профессия журналиста и специализация в области деловых коммуникаций позволили завести многочисленные связи среди деловых людей. У меня на глазах взлетали к успеху и обрушивались в жуткие кризисы десятки известных предпринимателей. С многими тесно общался и дружил. С некоторыми продолжаю

Поэтому хорошо знаю внутренний мир «современной элиты». И она меня всегда поражала своими специфичными убогими духовными и нравственными ориентирами. И примитивными манерами, страстями, привычками. И когда наблюдал очередные проявления жадности к наживе, показухи, понтяртсва, двуличия, то всегда сравнивал с реальными титанами типа легендарных Рема Вяхирева, Виктора Геращенко, Аркадия Вольского, которых наблюдал близко и думал: «Неужели оскудела земля русская? Когда же на ней появятся новые Демидовы, Рябушинские, Морозовы, Третьяковы?

И вот недавно был приятно удивлен познакомившись с русским предпринимателем Андреем Павловым. Конечно, я ранее слышал об обувном холдинге «Zenden», читал кое – что об этом бизнес-проекте в СМИ. Знал, что Павлов является сопредседателем московского отделения «Деловой России». Если вам интересно подробнее узнать о бизнесмене Павлове, то рекомендую почитать интервью в журнале «Деловой Петербург»- «Кто создал Zenden?»

В этой публикации довольно информативно раскрыта личность Андрея Павлова и описан его бизнес. Очень колоритное интервью и удивительные ответы героя публикации.

Но я сейчас хочу рассказать то, о чем в этой публикации не раскрыто. О патриотичном проекте русского предпринимателя. О нем появляется отрывочная информация в некоторых СМИ. Но за этими спорадическими информационными сюжетами, роль Павлова, практически, незаметна. А стоит о ней рассказать обществу обстоятельно.

Но вначале об обществе. То есть о нас с вами. Вы знаете, какая юбилейная дата скоро будет в марте? Думаю, что на этот вопрос не ответит 99 процентов читателей. И это печально. Поскольку есть темы, которые мы обязаны помнить вечно. Ведь они посвящены геройскому подвигу наших русских воинов, сложивших головы ради нашей Родины, ради нашей нормальной жизни.

1 марта 2000 г. в неравном бою с чеченскими бандитами погибли бойцы «небесной роты» Псковской дивизии ВДВ. О геройском подвиге шестой роты написано много статей, книг, снято телепрограмм. Но Андрей Павлов делает то, до чего не дошли руки у властей и общественности. Он решил увековечить подвиг героев-десантников установкой бюстов каждому герою! И упорно продвигает этот проект. Финансирует из собственных средств изготовление бюстов. Начал эту работу установкой монументов у себя на Родине, на Новгородчине. А потом прошло открытие памятников во многих городах России. Ведь ребят призывали в армию со всех уголком страны. Всего проект предусматривает изготовление 77 бюстов. Из них 21 уже установлен.

14 февраля этого года состоится торжественное открытие двух бюстов десантникам В.Купцову и А.Исаеву в городе Киров Ленинградской области. В церемонии подтвердили участие командующий ВДВ, Губернатор области, известные политики.

Местные власти подошли к мероприятию очень серьезно. Будет и почетный караул, и салют, и даже авиашоу. И на этом шумном событии будет один человек, который вообще- то не любит высовываться, рваться к микрофону. Обычно он стоит скромно на торжественных мероприятиях и наблюдает за всем происходящим с каким то удивительным спокойствием. Для него главное уже сделано до мероприятия. Найдены средства, выбран талантливый скульптор, создано монументальное произведение, получены необходимые согласования от властей, приглашены на открытие родственники героя.

Вот, по — моему, тот случай, когда мы имеем дело не с деловым человеком, а человеком дела. Сказал и сделал! Реализовал настоящее мужское дело! И «не звездится». Обычно в официальных релизах и сообщениях СМИ появляется несколько названий организаций причастных к реализации проекта. Но именно Андрей Павлов реально реализует благородный проект, чтобы мы помнили о подвиге наших современников-молодых русских воинов! Поблагодарил их за подвиг от имени всех нас.

А в СМИ и в обществе не принято благодарить «новых русских». А я считаю, что Андрей Павлов достоин того, чтобы общество сказало ему простое человеческое спасибо! Спасибо, Андрей!

Фото из открытых источников