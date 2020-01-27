Московские врачи одновременно выполнили две высокотехнологичные операции одному больному

Столичная медицина устанавливает новые рекорды. В ГКБ им. С.С. Юдина хирурги не прерываясь провели пациенту две высокотехнологичные операции.

Два одновременно сложных хирургических вмешательства в разных анатомических областях – большая редкость. На это способны медики лишь в нескольких российских стационарах.

Пациентом оказался 71-летний Евгений Лебедев. Он попал в реанимацию с кишечным кровотечением и анемией. При диагностике причин медики обнаружили рак толстой кишки. Однако при подготовке к назначенной операции по удалению раковой опухоли выяснилось, что случай более тяжелый, чем предполагалось изначально. У пенсионера оказался тяжелый порок аортального клапана и ишемическая болезнь сердца. Это значительно осложняло хирургическое вмешательство, так как при операции на сердце необходимо медикаментозно разжижать кровь. Риск был в том, что из-за проблем с сердцем операцию на рак пациент мог не перенести. Однако выход нашли. На мультидисциплинарном консилиуме больничных кардиологов-онкологов, хирургов и кардиологов было решено оперировать одновременно.

Сложнейшую и уникальную операцию провели в три этапа. Ее итогом стало полное удаление раковой опухоли и восстановление работы сердца. В больнице отмечают, что послеоперационный период был достаточно сложным, однако современная программа реабилитации помогла справиться и с этим. Сейчас пациент переведен в палату и чувствует себя намного лучше.

Отметим, что реабилитации в московских больницах уделяется важное место. Так, больные находятся в отремонтированных палатах с комфортной мебелью, а к их услугам предоставляются кондиционеры, удобные душевые, а также постоянное наблюдение со стороны медперсонала. Особое внимание в восстановительный период направлено на питание. В ряде больниц за разработку меню, закупку продовольствия и приготовление пищи отвечают специализированные комбинаты. Это позволяет проводить более строгий контроль качества блюд, включенных в ежедневный рацион пациентов. Питание стало не только разнообразным и сбалансированным, но и вкусным, что не менее важно для быстрой и полноценной реабилитации.

В профессиональных кругах больницу имени С.С. Юдина называют «больницей-реанимацией». Клиника обладает самой большой реанимационной службой в столице, состоящей из 12 отделений на 138 коек. Отметим, что это единственная московская городская больница, где тяжелые пациенты доставляются скорой помощью прямо в отделение реанимации и интенсивной терапии «с колес». Именно этот подход позволяет исполнить правило «золотого часа» и существенно снизить смертность.