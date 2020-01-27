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Китайский вирус: число зараженных и страны где выявлена инфекция

10:53. 27 января 2020 193 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

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За неделю общее число зараженных выросло в 13 раз - с 45 до 582 человек (23.01.2020). 17 умерло. Основные симптомы похожи на пневмонию (болезнь также называют "Китайская пневмония"): высокая температура, кашель, боль в груди, одышка.
upd (27.01.2020): Число зараженных: 2863; Погибло: 81
 

Источник: https://cont.ws/@vladb/1567783

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