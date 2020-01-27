Китайский вирус: число зараженных и страны где выявлена инфекция
10:53. 27 января 2020 193 просмотра 2 коммент. Опубликовал: Владимир
За неделю общее число зараженных выросло в 13 раз - с 45 до 582 человек (23.01.2020). 17 умерло. Основные симптомы похожи на пневмонию (болезнь также называют "Китайская пневмония"): высокая температура, кашель, боль в груди, одышка.
upd (27.01.2020): Число зараженных: 2863; Погибло: 81
Источник: https://cont.ws/@vladb/1567783
Все очень печально и слишком быстро , что будет если болезнь разрастется в Китае и китайцы начнут разбегаться из своей страны … На сколько мне помниться “испанка” унесла больше жизней чем первая мировая война .
Вирулентность не тянет на пандемию.
https://m-kalashnikov.livejournal.com/3976367.html