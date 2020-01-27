Китай подвинул Россию, Подкидыши в Шереметьево, Будьте как Греф // Галопом по Европам #144

В этом выпуске:

- Поправки в конституцию не гарантируют повышение пенсии работающим пенсионерам;

- Выпускники 2020-го пребывают в оптимизме касательно своего трудоустройства;

- В Шереметьево нашли двух детей 6 и 9 лет с запиской от отца, в которой он говорит, что не может содержать семью и просит пристроить сыновей в детский дом;

- Греф посоветовал хранить сбережения в рублях, назвав российскую валюту достаточно стабильной;

- Холдингу «Силовые машины» не хватит выделенных государством 5 миллиардов рублей на разработку собственных газовых турбин;

- Китайская оборонка превзошла российскую и теперь уступает только американской – таковы данные доклада стокгольмского института исследований проблем мира;

- На борьбу с коронавирусом китайские власти выделили почти 9 миллиардов долларов;

- BBC утверждает, что лидер американской ультраправой группировки Base женился на русской и переехал в Россию, откуда продолжает управлять подпольем;

- Желтые жилеты вступились за Джулиана Ассанжа – на выходных прошла акция возле тюрьмы Белмарш;

- Руководство Форд в США ответило на забастовки работников установкой камер видеонаблюдения на рабочих местах;

- Сразу в нескольких американских городах в ближайшее время планируется забастовка медработников Шведского медицинского центра;

- Вице-премьер Хуснуллин, который до назначения в правительство курировал московские стройки, заявил, что программу реновации нужно расширить на всю страну;

- Из Новороссийска сообщают о закрытии местного мясокомбината вместе с филиалом в Краснодаре;

- В Кирове в выходные прошел массовый митинг против строительства завода по переработке и утилизации особо опасных отходов;

- Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5cWOnllLgG4