Китай подвинул Россию, Подкидыши в Шереметьево, Будьте как Греф // Галопом по Европам #144
В этом выпуске:
- Поправки в конституцию не гарантируют повышение пенсии работающим пенсионерам;
- Выпускники 2020-го пребывают в оптимизме касательно своего трудоустройства;
- В Шереметьево нашли двух детей 6 и 9 лет с запиской от отца, в которой он говорит, что не может содержать семью и просит пристроить сыновей в детский дом;
- Греф посоветовал хранить сбережения в рублях, назвав российскую валюту достаточно стабильной;
- Холдингу «Силовые машины» не хватит выделенных государством 5 миллиардов рублей на разработку собственных газовых турбин;
- Китайская оборонка превзошла российскую и теперь уступает только американской – таковы данные доклада стокгольмского института исследований проблем мира;
- На борьбу с коронавирусом китайские власти выделили почти 9 миллиардов долларов;
- BBC утверждает, что лидер американской ультраправой группировки Base женился на русской и переехал в Россию, откуда продолжает управлять подпольем;
- Желтые жилеты вступились за Джулиана Ассанжа – на выходных прошла акция возле тюрьмы Белмарш;
- Руководство Форд в США ответило на забастовки работников установкой камер видеонаблюдения на рабочих местах;
- Сразу в нескольких американских городах в ближайшее время планируется забастовка медработников Шведского медицинского центра;
- Вице-премьер Хуснуллин, который до назначения в правительство курировал московские стройки, заявил, что программу реновации нужно расширить на всю страну;
- Из Новороссийска сообщают о закрытии местного мясокомбината вместе с филиалом в Краснодаре;
- В Кирове в выходные прошел массовый митинг против строительства завода по переработке и утилизации особо опасных отходов;
- Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии
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