Берберы Марокко.

Предлагаю угадать национальность этой девушки. Ответ под катом. Обещаю, это по истине удивительно!

Наверное вы будете сначала смеяться, но эта девушка - африканка, коренная африканка. Точнее арабка. Ещё точнее берберка. Берберы - считаются основным коренным населением Марокко. Того самого где растут такие любимые в России марокканские мандарины.

Но мало кто знает о том, что на самом деле коренными в Марокко считаются представители племени амазахов.

Сейчас племя насчитывает по разным источникам от четырёх до шести миллионов человек.

Чтоб оценить много это или мало для племени, скажу, что эстонцев, например во всём мире насчитывается примерно 1,1 миллиона. Тем не менее эстонцев считают народом, а амазахи всего то навсего племя.

Чёрный континент говорите? А макияж у женщин вам ничего не напоминает?

Ну вот... Верблюдов напоила, мандаринов накосила, нужно ржи смолоть. Муж с охоты на крокодилов вернётся, блинчиков поест.

Что там в школьных учебниках про великое переселение народов писали?

Может правда, что все русские из Африки пришли?

Следите за рисунками, которыми украшают себя амазахские красотки. Чтоб не скучно было, вот вам основные элементы русского народного орнамента.

Кстати, генетически амазахи близки ещё и армянам. Ничего удивительного. Чистокровные армяне тоже имеют вполне славянскую внешность, как и иранцы (персы) и афганцы с пакистанцами.

Может у кого то есть бабушка, способная прочесть эти знаки?

Рискну предположить, что рисунки на коже - понятная окружению информация, примерно такая же как воинские знаки различия. По рисункам можно узнать из какого рода женщина и её статус. Девочка, невеста, замужняя или вдова.

"Ералаш" по ней плачет...

Так получилось, что фотограф больше внимания уделили именно женщинам племени. Осуждать его за это невозможно, потому, что берберские девушки невероятно красивы, но я заметил и другую деталь: Роль женщин народа амазахов абсолютно не стыкуется со сложившимися понятиями о берберских племенах. Вам придёт в голову, глядя на эти лица, что они на положении бесправных рабынь, как это принято у арабов? Нет. Очевидно, что женщины амазахов если и не руководят мужчинами, то не поражены в правах нисколько. И чувствуется огромная забота о детях. Амазахские девочки чувствуют себя принцессами, в отличии от детей в мусульманских арабских странах.

Вызывает огромное уважение тот факт, что эти дикие негры сохранили самобытность своей культуры ни смотря ни на что. С чувством досады я осознал, что они в быту более похожи на русских, чем сами русские.

Ну просто царевна! Представляете арабскую женщину с таким взглядом?

Это уже очень серьёзно. На скулах девушки шестилучевые солнечные кресты. В славянской символике мне известен почти такой же:

Обратите внимание на фразу: - "Использовался как НАТЕЛЬНЫЙ оберег". Ну просто так совпало. Случайно современные негры использую ту же символику, что и наши предки на Руси тысячелетия назад.

Ничего не напоминает? У русов такой головной убор называется сорока.

Вот, к примеру, русский костюм женщин Тульской губернии.

Вот такие вот они настоящие негры, а вы не знали...

Кто-то ещё верит в то, что крест это христианский символ? И означает он предмет, ставший орудием казни? Ну ну... интересно, что бы сейчас было на куполах христианских церквей, если бы Иисуса зарубили бы топором?

Не отпускает ощущение того, что с этим парнем я учился в одном классе. Его предки были потомственные казаки из станицы Холмская на Кубани. Я бывал там, половина станицы носит одни и те же лицо и волосы. В точности как негр на этом фото.

Историки считают финикийцев основателями буквенной письменности, мол это они весь мир научили писать. Теперь взгляните на амазахскую азбуку, и проникнитесь осознанием того, что амазахи жили на своих землях в Марокко до того как туда попали финикийцы. Получается, что мореходы торговцы и пираты увидели АзБуку именно у берберов?

Ну и последний факт на сегодня. Он вам понравится. Вы знаете как за границей называют эстонцев? - Русские. А как называют чувашей? Тоже русские. Аочему, нет нужды пояснять. Точно так же и амазахов все называют марокканцами, не разбираясь, что в Марокко живёт множество народов. Так вот оказывается, что великий "французский футболист марокканского происхождения" тоже амазах по национальности.

Мало того, одна из самых красивых женщин планеты Изабель Аджани тоже коренная негра из племени амазахов!

Ну как? Теперь, наверное, многие взглянут на мир по новому, и поймут чего нас на самом деле лишили, лишив истории. Вместе с правдой о наших предках мы потеряли несоизмеримо больше. И территории тут не причём, мне вовсе не хочется поскорее присоединить к России северную Африку. Но знание о своих близких родственниках, меня как то согревает. Приятно знать, что и там наши есть. Неплохо бы было, чтоб и они знали о родстве с русскими. Если бы немцы знали, что славяне их ближайшие родственники, то вряд ли они пошли бы в 41-м в нас стрелять, ведь правда?

Источник: https://ecology.md/page/zhivjot-takoj-narod-foto