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Берберы Марокко.

13:18. 27 января 2020 240 просмотров 10 коммент. Опубликовал:

Предлагаю угадать национальность этой девушки. Ответ под катом. Обещаю, это по истине удивительно!

Наверное вы будете сначала смеяться, но эта девушка - африканка, коренная африканка. Точнее арабка. Ещё точнее берберка. Берберы - считаются основным коренным населением Марокко. Того самого где растут такие любимые в России марокканские мандарины.

Но мало кто знает о том, что на самом деле коренными в Марокко считаются представители племени амазахов.

Сейчас племя насчитывает по разным источникам от четырёх до шести миллионов человек.

Чтоб оценить много это или мало для племени, скажу, что эстонцев, например во всём мире насчитывается примерно 1,1 миллиона. Тем не менее эстонцев считают народом, а амазахи всего то навсего племя.

Чёрный континент говорите? А макияж у женщин вам ничего не напоминает?

 

Ну вот... Верблюдов напоила, мандаринов накосила, нужно ржи смолоть. Муж с охоты на крокодилов вернётся, блинчиков поест.

 

Что там в школьных учебниках про великое переселение народов писали?

Может правда, что все русские из Африки пришли?

Следите за рисунками, которыми украшают себя амазахские красотки. Чтоб не скучно было, вот вам основные элементы русского народного орнамента.

 

 

 

Кстати, генетически амазахи близки ещё и армянам. Ничего удивительного. Чистокровные армяне тоже имеют вполне славянскую внешность, как и иранцы (персы) и афганцы с пакистанцами.

 

Может у кого то есть бабушка, способная прочесть эти знаки?

 

Рискну предположить, что рисунки на коже - понятная окружению информация, примерно такая же как воинские знаки различия. По рисункам можно узнать из какого рода женщина и её статус. Девочка, невеста, замужняя или вдова.

 

 

 

 

 

"Ералаш" по ней плачет...

 

 

 

 

 

Так получилось, что фотограф больше внимания уделили именно женщинам племени. Осуждать его за это невозможно, потому, что берберские девушки невероятно красивы, но я заметил и другую деталь: Роль женщин народа амазахов абсолютно не стыкуется со сложившимися понятиями о берберских племенах. Вам придёт в голову, глядя на эти лица, что они на положении бесправных рабынь, как это принято у арабов? Нет. Очевидно, что женщины амазахов если и не руководят мужчинами, то не поражены в правах нисколько. И чувствуется огромная забота о детях. Амазахские девочки чувствуют себя принцессами, в отличии от детей в мусульманских арабских странах.

Вызывает огромное уважение тот факт, что эти дикие негры сохранили самобытность своей культуры ни смотря ни на что. С чувством досады я осознал, что они в быту более похожи на русских, чем сами русские.

 

 

Ну просто царевна! Представляете арабскую женщину с таким взглядом?

 

 

Это уже очень серьёзно. На скулах девушки шестилучевые солнечные кресты. В славянской символике мне известен почти такой же:

 

Обратите внимание на фразу: - "Использовался как НАТЕЛЬНЫЙ оберег". Ну просто так совпало. Случайно современные негры использую ту же символику, что и наши предки на Руси тысячелетия назад.

 

 

Ничего не напоминает? У русов такой головной убор называется сорока.

Вот, к примеру, русский   костюм женщин Тульской губернии.

 

 

 

 

Вот такие вот они настоящие негры, а вы не знали...

 

Кто-то ещё верит в то, что крест это христианский символ? И означает он предмет, ставший орудием казни? Ну ну... интересно, что бы сейчас было на куполах христианских церквей, если бы Иисуса зарубили бы топором?

 

Не отпускает ощущение того, что с этим парнем я учился в одном классе. Его предки были потомственные казаки из станицы Холмская на Кубани. Я бывал там, половина станицы носит одни и те же лицо и волосы. В точности как негр на этом фото.

 

Историки считают финикийцев основателями буквенной письменности, мол это они весь мир научили писать. Теперь взгляните на амазахскую азбуку, и проникнитесь осознанием того, что амазахи жили на своих землях в Марокко до того как туда попали финикийцы. Получается, что мореходы торговцы и пираты увидели АзБуку именно у берберов?

Ну и последний факт на сегодня. Он вам понравится. Вы знаете как за границей называют эстонцев? - Русские. А как называют чувашей? Тоже русские. Аочему, нет нужды пояснять. Точно так же и амазахов все называют марокканцами, не разбираясь, что в Марокко живёт множество народов. Так вот оказывается, что великий "французский футболист марокканского происхождения" тоже амазах по национальности.

 

Мало того, одна из самых красивых женщин планеты Изабель Аджани тоже коренная негра из племени амазахов!

Ну как? Теперь, наверное, многие взглянут на мир по новому, и поймут чего нас на самом деле лишили, лишив истории. Вместе с правдой о наших предках мы потеряли несоизмеримо больше. И территории тут не причём, мне вовсе не хочется поскорее присоединить к России северную Африку. Но знание о своих близких родственниках, меня как то согревает. Приятно знать, что и там наши есть. Неплохо бы было, чтоб и они знали о родстве с русскими. Если бы немцы знали, что славяне их ближайшие родственники, то вряд ли они пошли бы в 41-м в нас стрелять, ведь правда?

Источник: https://ecology.md/page/zhivjot-takoj-narod-foto

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 13796 1002
    ХОХОЛ 27 января 2020 в 13:40

    Да Кот это твои родные украинночки-казачки. Офф украинская история говорит что когда протоукраинцы узнали что у бегемота МЕТР сала. А его у него иногда и больше. То ломанулись в Лимпопо.

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    • 8458 3598
      BlackCatХОХОЛ 27 января 2020 в 13:43

      Это потомки ариев. Культуру ариев надобно искать там, где её меньше всего меняли новоделы.
      Удивило, да?

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      1
      • 1109 1001
        georgi tarabovBlackCat 27 января 2020 в 14:28

        ЧУДО НАИСТИНА БРАТЯ !

        КАКВИ КРАСИВИ ЛЮДЕ И ЖЕНИ !

        Вот что сжигали и унищожавали МЮЛЕРЫ И ШЛЕЦЕРЫ-

        ДЯВОЛ ДА ГИ ВЗЕМЕ ТИЯ ЖИДОВЕ -НЕМЦИ !

        А ПОМНИТЕ ЛИ ЦВЕТНА СЛАВЯНСКА МОЗАЙКА ОТКРИТА В ЗЕМИТЕ ТО ЛИ В СИРИЯ ,ТО ЛИ ИЗРАЕЛ ?

        ПРАВ БИЛ проф. КЛЕСОВ О ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ОТ СЕВЕР НА ЮГ !

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        1
    • 8458 3598
      BlackCatХОХОЛ 27 января 2020 в 14:05

      Могу дополнить Ваши искания тем, что в определенный момент население большой культуры разделилось, часть ушла на юг, Средиземноморье, Африку, часть осталась на юге Сибири и ассимилировала с китайцами, образовав монголоидный тип со светлой кожей. Первые вернулись в виде этрусков (их культура и просвечивается со времен Петра I, вторые воевали с вторыми в виде тех самых татаро-монголов). Потому и такое смешение культов, свойственных ведической культуре, культу Богов и восточному этносу.

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  • 12596 7654
    Maleos 27 января 2020 в 13:49

    Подозреваю, что бер-беры (кстати, чистый иврит) про родство с российскими дебилами, которые хотят скинуть человека, пытающегося вернуть им суверенитет, таки знают… и акуевают:))

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    1
    • 8458 3598
      BlackCatMaleos 27 января 2020 в 13:54

      У евреев много ещё открытий впереди.

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      1
    • 1109 1001
      georgi tarabovMaleos 27 января 2020 в 14:35

      ТЫ ВИДЕЛ ВЧЕРА ФОТО ТОЙ ИСРАЕЛЬСКОЙ ЦЫГАНКЕ ,
      О КОТОРОЙ ПРОСИЛИ ПУТИНА В АЛ-ИСРАИЛЬ ОСВОБОДИТЬ ЕЕ ЗА НОШЕНИЕ НАРКОТЫ ?
      НАТЮР- КОЗЛОПАСКА БЕЗ КОЗЫ !
      ——–
      ВОЗЛЕ ПЛОВДИВА В БОЛГАРИИ ,
      в любой деревне более красивые СИГАНЫ ,
      чем ету етиопско- Йерусалимскую мЪдонУ !

      ЖИДО-СЕМИТЫ БЛЯ !

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  • 1453 1023
    Игорь 27 января 2020 в 13:51

    Зашлем гонца в Марокко проверим чё то дурят снова это как Индия и индийские киноартисты те по 80 кг а сами индийцы только 40. Валерка Богачев съездил на полгода проверил уехал 80 вернулся 50 на индийца сильно похож, за месяц тут снова стал хохлом 80 кг.

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  • 10140 6054
    XAPAOH 27 января 2020 в 14:25

    В этой подлой статейке автор преднамеренно вводит в заблуждение людей. Он преднамеренно подтасовал фотографии Ариев, Симитов и Хамитов, после чего отполировал всё это г-о своей ложью!

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  • 8458 3598
    BlackCat 27 января 2020 в 14:28

    Сейчас у лжеславян шаблоны порвутся.

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    1

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