«Бандиты Армии Крайовой»: почему Польша не признала свой антисемитизм
14:46. 27 января 2020 243 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
«Бандиты Армии Крайовой»: почему Польша не признала свой антисемитизм
Публикация российским Министерством обороны архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы вызвала острую ответную реакцию в Польше. Об этом событии сообщили практически все польские медиа, акцентировав внимание на том, что «Россия обвиняет Армию Крайову (АК) в убийствах евреев». При этом многие издания снабдили свои материалы соответствующими заголовками. Обозреватель «Ридуса» разбирался в деталях.
Истерия в польских СМИ
«Россия не перестает плевать в Польшу! Раскрывает документы, в которых обвиняет АК в убийствах украинцев и евреев в 1945 году» — озаглавило свою статью проправительственное издание wPolityce.pl. «Россия плюет дальше! Рассекречивают „документы“, в которых представляет АК как убийц украинцев и евреев» — гласит заголовок портала Telewizja Republika. «Очередная клевета Кремля. Россия рассекретила документы об „освобождении“ Варшавы» — озаглавлена статья в Polskie Radio.
— Антипольская кампания ведется непрерывно. Россия обвинила АК в убийстве оставшихся в Варшаве евреев и украинцев, — пишет интернет-издание rmf24.pl в материале с названием «Очередная пропагандистская атака России. АК убивала оставшихся в Варшаве евреев».
— Это уже не игра слов, это очередные словесные поношения нашей страны, которая якобы является виновной в злодеяниях во Второй мировой войне. Поляки и россияне учили совершенно разную историю, иначе нельзя этого объяснить. На сайте Министерства обороны России размещено множество документов, свидетельствующих о нашей вине, польских злодеяниях или предполагаемых фальсификациях истории, — отмечает популярное издание Super Express в статье «Россия атакует Польшу в важную для Варшавы годовщину».
Из заголовков и содержания статей можно заключить, что польские медиа в первую очередь возмущены обвинениями в убийствах евреев в адрес Армии Крайовой. Стоит, однако, отметить, что архивные документы, опубликованные российским Министерством обороны, отнюдь не открывают здесь Америку, а всего лишь дополняют уже известную информацию о преступлениях АК в отношении евреев.
Скан советского документа, который вызвал возмущение в Польше, и книга Войцеха Лады «Бандиты из АК»
В Польше знакомы с реальной историей
В 2018 году в Польше вышла книга журналиста Войцеха Лады «Бандиты из Армии Крайовой», в которой сообщается о неоднократных случаях убийств евреев подразделениями этой организации.
По словам автора, свои преступления члены АК обычно объясняли тем, что «евреи симпатизировали Советам и помогали коммунистам, а поляков ненавидели». При этом часто шла речь о ликвидации «коммунистических еврейских банд».
Вот некоторые истории из книги, описанные на страницах польских интернет-изданий.
Бесславными поступками на страницах истории отметились члены подразделения «Белые цвета» полка пехоты легионов Армии Крайовой. По приказу командира отряда лейтенанта Казимежа Ольховика по прозвищу Завиша, 17 августа 1944 года восемь ополченцев убили 50 евреев (включая женщин и детей), которые сбежали из лагеря труда в городе Скаржиско-Каменна. Вещи убитых были отданы Завише, а трупы оставлены непогребенными. Эта группа евреев скрывалась в лесу недалеко от села Секерно (Свентокшиское воеводство), искала помощь и хотела присоединиться к партизанам АК. Также в этом же подразделении «Белые цвета» под видом медицинского обследования было осуществлено выявление евреев среди солдат. Были осмотрены пенисы, и в итоге один ополченец с обрезанной крайней плотью был расстрелян.
Годом ранее партизаны из специального отдела Сектора II АК подокруга Цмелюв застрелили семерых евреев, которых скрывала полька Мария Шуба. До убийства дошло в ее присутствии. Перед убийством поляки требовали от евреев денег.
— <…> Евреи давали, а тот высокий, который стоял около меня, спросил, сколько дали, второй ответил ему на это, что мало, на что евреи ответили, что больше у них уже нет, лишь тогда я услышала выстрелы, — рассказала Шуба.
Из-за денег также был убит Ицка Гринбаум, который скрывался в Хенцинах у гробовщика с 10-летней двоюродной сестрой и тетей. Все знали, что семья располагает ценностями, которые меняют на еду. Перед расстрелом на рынке его жестоко избили и связали веревкой. В этом преступлении участвовал в том числе капитан Эдвард Скробот, который принадлежал к отряду знаменитого Мариана Солтысяка по прозвищу Барабаш. В тот же день капитан также участвовал в убийстве скрывающихся в бункере евреев.
Сам Барабаш признался, что по приказу контрразведки его люди убили семью евреев, которая скрывалась у поляка в Загуже. Среди убитых были три женщины и ребенок.
— Иногда в акциях возмездия были ликвидированы целые семьи с детьми, — объяснил командир, отметив, что «военные не обсуждают приказы».
Памятник и мурал в честь АК
В селе Гозьдзелин группа пьяных солдат АК в одном из домов поймала скрывавшихся евреев. Они вошли, обыскали евреев и расстреляли их. Как выяснилось позже, один из солдат обучал там своего коллегу стрелять из маузера, используя евреев в качестве мишеней.
Сообщается в книге и об убийствах евреев во время Варшавского восстания. Группа из 14 евреев, включая женщин и детей, пряталась в подвале на улице Твардой, 30, в Варшаве. На этой территории действовала группа из четырех или шести солдат АК, которые фактически создали свою банду, промышлявшую грабежами и вымогательством. Когда они попали на группу евреев в подвале, то расстреляли их и ограбили. Позже часть преступников была предана суду прокуратуры при АК.
Картинка из польских соцсетей «Слава солдатам АК»
Не отличалась Армия Крайова гуманизмом и в отношении своих же соотечественников. В одном из сел была полностью ликвидирована польская семья из шести человек (в том числе и двухлетний ребенок), которую подозревали в доносительстве в гестапо. В городах при ликвидации агентов и предателей часто гибли невиновные. Например, в квартиру бросали гранату, чтобы убить подозреваемого в предательстве, а при этом гибли все находящиеся там люди.
Войцех Лада вспоминает о деятельности в Варшаве Чеслава Мекиньского по прозвищу Гриф Поморски, который помимо работы на контрразведку АК «ради развлечения и наживы терроризировал» часть Южного Средместья города. Жители жаловались, в частности, на оргии и драки, организованные членами его банды. На них привозили заключенных под стражу фольксдойчек. Этих женщин заставляли танцевать голыми.
Скан «Россия плюет дальше! Рассекречивают „документы“, в которых представляет АК как убийц украинцев и евреев» — заголовок портала Telewizja Republika
Кроме того, в АК испытывали просто параноидальный страх перед коммунистами и везде видели угрозу большевизма. В своих рядах там постоянно выискивали коммунистов, масонов, евреев, «жидокоммуну».
В 1944 году по подозрению в связи с коммунистами были убиты члены Бюро информации и пропаганды главной команды АК Людвик Видершал и Ежи Маковецкий. Видершал был объявлен двойным агентом гестапо и Армии Людовой и застрелен как «еврей, масон и коммунист» на глазах у своей беременной жены. Маковецкого вместе с женой вывезли на окраину города, где супруги были расстреляны. Позже вне всяких сомнений было установлено, что ни к коммунизму, ни к России убитые не имели никакого отношения.
Людвик Видершал и Ежи Маковецкий
Как видно из описанных Войцехом Ладой событий, многие члены Армии Крайовой, возведенной сейчас в Польше в ранг национальных героев, фактически мало чем отличались от обычных бандитов, поэтому неслучайно в советских архивных документах, опубликованных российским Министерством обороны, АК называется «террористической организацией» и говорится о «террористической деятельности подразделений Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944—1945 годах».
Скан rmf24.pl «Очередная пропагандистская атака России: „АК убивала оставшихся в Варшаве евреев“»
На фоне этих историй не выглядят чем-то из ряда вон выходящим и приведенные в советских документах факты убийства Армией Крайовой оставшихся в Варшаве евреев. Антисемитизм, по сути, был возведен в ранг государственной политики в предвоенной Польше, а позже процветал и в Армии Крайовой.
Однако польские власти вместо того, чтобы признать очевидные вещи, обвиняют Россию в «клевете и фальсификациях» и пытаются обелить своих национальных «героев», от многих из которых вовсю разит антисемитским душком.
https://www.ridus.ru/news/318116 – полностью по ссылке
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5596973.html
М-даа… Заварили жыды кашку с какашками… Дальнейшее рассекречивание архивов может явить миру шикагные комбинации некоей хитрожопой национальности, где оголтелые антисемиты, (например, из Армии Крайовой), которые организовали “холокост”, могут оказаться семитами, которые мочили своих же, чтобы потом получать со всего остального никуя не пострадавшего мира “холокостовые”, компенсации, субсидии, инвалидные, моральный ущерб и ещё туеву хучу бабок за “неимоверные страдания” себя и своих многочисленных родственников, число которых за годы Второй Мировой почему-то не уменьшилось, а даже несколько возросло:))
Не в бровь, а в глаз!
Щас читаю – “Евреи на службе у нацистов”. Если понравится стиль изложения, сделаю аудиокнижку.
Это – 1-я часть. В конце – переход на следующую.
https://lsvsx.livejournal.com/149521.html
Пока Качиньский будет мстить России за брата, это польская х-та не утихнет.