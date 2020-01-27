Армия заказала учёным одежду, в которой можно спать на снегу при 60 градусах. У учёных не получилось

Как ни странно, здесь, в океане, находясь в одиночестве, я всё полнее познаю людей. Получается, что смысл жизни большинства из них – в достижении материального благополучия. Но кто живет лишь этим, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить.

— Фёдор Филиппович Конюхов