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Арабист Вашкевич о школе и детях в школе

10:26. 27 января 2020 237 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Из гостевой:
- Когда я вас называю придурком, это не обзывалка.
Это клинический диагноз.

- Примечание. К категории придурков я отношу тех людей, которые делают или говорят то, чего и сами не понимают. При этом ПРИ здесь не приставка при-, а арабское слово со значением "радоваться". Иначе: придурок это не просто дурак, а тот, кто радуется своей дури.

Пояснение в гостевой сайта от 20.12.2008 01:38.

Но они, придурки, не виноваты. Все школа. Она неправильно форматирует мозги. Ср. ар. шаккал "придавать форму". Наша школа основана на повторении. Что тебе ни сказали, ты все должен повторить, да еще по многу раз. Сказали "союз рабочих и крестьян", повторяет "союз…., союз….".

Вырабатываются эхолалические мозги, которые быстро сохнут. Образуется вакуум. Эта пустота и тянет снизу говно.

Мое поколение училось в эпоху индустриализма. Ср. Индия, хандаса "инженерия, индустрия". Третий уровень бытия. Физика.

Поэтому образование было физико-математическое. Там цифра три всегда цифра три. Все однозначно. Причинно-следственные отношения совпадают по вектору с временными.

В мое время еще была арифметика (ариф – знать, узнать, определить). Там мозги получали какую-никакую тренировку. Парень в 10 лет должен был так вдуматься в предлагаемую ситуацию, пусть иногда и вымышленную, что через последовательность в 10 – 12 вопросов найти решение. Надо было умишко-то напрягать.

Пришли математики, сказали, зачем мучиться, если задачку можно решить с помощью формул? Забил реальность в буквы и цифры и манипулируй формулой, более к ней, к реальности, уже не возвращаясь.

Так готовится почва для химер. Мозги совсем высыхают или начинают гнить. Вот тебе почти готовые придурки. Чтобы и попыток мыслить не было, изъяли логику. Зачем она придуркам. Чем прилежней ученик, тем меньше в голове ума. И все это поставлено на поток.

А между тем до школы все дети были почемучками. Им бы тут и ответить, почему акула называется акулой. Да кто ж это знает?

И в школе так. Решай, говорят, уравнение, а глупых вопросов больше не задавай, а то выгоню из класса.

А ведь вопрос почему? – самый главный вопрос, с него начинается прямой путь к Богу.

Так наши учителя гасят последнюю божью искру в ребенке. Во взрослой жизни все это закрепляется.

Чем выше научный статус и ранг ученого, тем меньше мозгов.

Живем в мире дураков и удивляться тут нечему.

Кому предъявлять претензии? Учителям? Да они сами таким же способом зомбированы.

Н.Н. Вашкевич


***


Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4855694.html

Метки: арабский, вашкевич, дети, Зомбирование, логика, школа

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