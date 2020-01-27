Арабист Вашкевич о школе и детях в школе

я отношу тех людей, которые делают или говорят то, чего и сами не понимают. При этомздесь не приставка при-, а арабское слово со значением "радоваться". Иначе:дурок это не просто дурак, а тот, кто радуется своей дури., не виноваты. Все школа. Она неправильно форматирует мозги. Ср. ар."придавать форму". Наша школа основана на повторении. Что тебе ни сказали, ты все должен повторить, да еще по многу раз. Сказали "союз рабочих и крестьян", повторяет "союз…., союз….".Вырабатываются эхолалические мозги, которые быстро сохнут. Образуется вакуум. Эта пустота и тянет снизу говно.

А ведь вопрос почему? – самый главный вопрос, с него начинается прямой путь к Богу.

Н.Н. Вашкевич



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Мое поколение училось в эпоху индустриализма. Ср. Индия,"инженерия, индустрия". Третий уровень бытия. Физика.Поэтому образование было физико-математическое. Там цифра три всегда цифра три. Все однозначно. Причинно-следственные отношения совпадают по вектору с временными.В мое время еще была арифметика (– знать, узнать, определить). Там мозги получали какую-никакую тренировку. Парень в 10 лет должен был так вдуматься в предлагаемую ситуацию, пусть иногда и вымышленную, что через последовательность в 10 – 12 вопросов найти решение. Надо было умишко-то напрягать.Пришли математики, сказали, зачем мучиться, если задачку можно решить с помощью формул? Забил реальность в буквы и цифры и манипулируй формулой, более к ней, к реальности, уже не возвращаясь.Так готовится почва для химер. Мозги совсем высыхают или начинают гнить. Вот тебе почти готовые придурки.Зачем она придуркам. Чем прилежней ученик, тем меньше в голове ума. И все это поставлено на поток.Им бы тут и ответить, почему акула называется акулой. Да кто ж это знает?И в школе так. Решай, говорят, уравнение, а глупых вопросов больше не задавай, а то выгоню из класса.Так наши учителя гасят последнюю божью искру в ребенке. Во взрослой жизни все это закрепляется.Живем в мире дураков и удивляться тут нечему.Кому предъявлять претензии? Учителям? Да они сами таким же способом зомбированы.