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Юбилей издательства «Белые Альвы». Елена Андреева

14:26. 26 января 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Запись репортажа о юбилее издательства «Белые Альвы».

Корреспондент – Елена Андреева

Издательству «Белые Альвы», под руководством Удаловой Светланы Николаевны, 27 декабря 2019 года исполнилось 25 лет со дня основания. В этот день собрались друзья и единомышленники, чтобы сказать много добрых слов и пожеланий в адрес издательства и его бессменного директора.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ea2x4BIUscw

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