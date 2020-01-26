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Власти Китая сделали важное заявление по коронавирусу

11:17. 26 января 2020 263 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Власти Китая сделали важное заявление по коронавирусу | Русская весна

Госкомитет КНР выступил с обращением к гражданам, в котором отметил, что способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась, а эпидемия вошла в более сложную стадию.

Представитель Госкомитета признал, что источник происхождения коронавируса до сих пор не установлен, а количество инфицированных внутри страны продолжает расти. Кроме того, пока не установлено, насколько опасными могут быть мутации коронавируса.

В связи с усложняющейся на глазах ситуацией введён временный запрет на продажу диких животных.

Также стало известно, что признаков коронавируса у семи госпитализированных накануне в Москве граждан Китая не обнаружено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, а департамент здравоохранения Москвы заявил, что угрозы обострения эпидемиологической ситуации в Москве в связи с госпитализацией китайцев нет.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1580026677

Метки: Новости

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