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Власть готовится

11:26. 26 января 2020 332 просмотра 12 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/Nc0CQCo2kic

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 24931 21687
    Вячеслав 26 января 2020 в 12:15

    Сивков – молодец! Обстоятельно, аргументированно и выверенно… Чему быть, того не миновать…

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    2
    • 13768 1010
      ХОХОЛВячеслав 26 января 2020 в 12:58

      А кто он такой? Никто. Очередной Лёня Голубков.Для Вас конечно молодец ! ))
      Мудак мудака видит издалека

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      • 24931 21687
        ВячеславХОХОЛ 26 января 2020 в 13:11

        Ну, уж куда нам всем тут до твоих высот глубокомысленных выводов…

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        1
      • 6134 4708
        маринаХОХОЛ 26 января 2020 в 14:10

        Начала слушать Сивкова и все шло хорошо и уже знала ,как возразить Хохлу,который всех обзывает Ленями Г.-ведь всЁ правильно ,власть желает уцелеть любым способом (что логично ,правда!!кому не хочется жить хорошо) и собирать дополнительные деньги решили с низов ,кстати ,военным и полиции первым указом Мишустин улучшил з/п и др,они торопятся ,ибо знают, что начнется.Но потом услышала бред чистой воды про РБ и всё-либо зациклен ,либо оплачен определенными людьми данной совковой теории.Ничего ,никогда нельзя вернуть,сколько бы не причитали,как нельзя вернуться в детство,в будущем ещё сохраняется надежда.Надежд на новое правительство точно мало,смена курса ,когда в каждой крупной компании места поделены на 50,1+49,9 с Шелл,ВР,Тотал и др.транснациональными а еще много таких, как Лукойл,где просто сосут нашу нефть, немыслима.Но и надежд на то, что народ грудью встанет за этих шуваловых тоже не должно быть.Жаль ,что у нас военные не имеют силы и не влияют, как на БВ ,на политику -исполнители и только,на их патриотизм можно было надеяться.Мне нравились высказывания Антона ,вот пропустила .из=за времени ,они актуальны на ближайшее время -кто кого опередит и перехитрит -власть поимеет народ в очередной раз или народ разочаруется окончательно и проиграет все равно:
        Антон 17 января 2020 в 2:27
        Тут есть тонкость:
        1. Мы не можем очередной раз войти в новый “цикл ожиданий” (парламентские выборы, новое правительство, президентские…) – мы на всех точках невозврата, мы уже не выйдем из этого цикла.
        - По опыту мы можем судить, что смена правительства может быть чем угодно, вплоть до прямого оскорбления избирателей (помним как Фурсенко меняли на Ливанова, ливанова на…).
        - Тут сама фамилия премьера может быть сигналом: “ребята, всё в порядке, блин покрутится и вернётся на сковородку”.
        2. В краткосрочной перспективе следует исходить из конструктивной направленности процесса.
        - Если это не так, всё будет видно очень быстро.
        - Красиво врать система сейчас не может (у неё отобрали эту возможность специально обученные люди, и “пробрёхиваться” стали все).

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    • 7738 7068
      жора шаповВячеслав 26 января 2020 в 13:00

      Слав ,а ведь это подтверждение отсутствия движения к основе основ национального славянского государства. 20 лет тянули, а сейчас – попытка удержать нажитое. Не обращаясь к истокам.

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      1
    • 8411 3571
      BlackCatВячеслав 26 января 2020 в 14:00

      Не быть. Корректировки уже в пути.

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  • 2078 1766
    прохожий 26 января 2020 в 12:56

    Задача номер 1 -сохранить целостность страны.
    Очистка рядов чиновников, думы и других институтов власти от предателей ,коррупционеров и агентов западных спецслужб. Признание тех олигархов, которые не последовали совету Путина вернуть деньги в Россию врагами, и конфискация активов и денег всеми доступными и недоступными способами, на манер Китая. Аресты и вывоз преступников в Россию по всему миру, как это делает Китай , Израиль, США и т.д. и возврат всего наворованного. Либо ледоруб на память о заслугах. Ограничение ввоза гастарбайтеров и ужесточение мер против нелегалов. Очистка органов правопорядка от взяточников и коррупционеров снизу доверху, особенно снизу, так как беЗпредел на местах лишает народ уверенности в возможности наладить жизнь по закону. Это надо было делать давно, ибо каков поп, таков и приход.
    Если этого не сделать вовремя, будет так, как предвидит Сивков, со всеми бедами р-р-р-революционных преобразований, которые начинаются и заканчиваются В России большой кровью.
    Интервенция “демократичесих спасителей” , в ослабленной революцией стране может повториться, как в 18 году, а усовершенствованные методы геноцида, разработанные в лабораториях, не дадут ещё одного шанса, чтобы возродиться России.

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    4
  • 2078 1766
    прохожий 26 января 2020 в 13:30

    Контроль государста над продуктовой сферой, от производства до продажи, лекарственной сферой. Сокращение аптечного БИЗНЕСА ДО НУЛЯ, ЗАМЕНЯЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И КОНТРОЛЕМ качества лекарств. Это надо контролировать всегда, как это делалось в СССР.

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    3

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