Власть готовится
11:26. 26 января 2020 332 просмотра 12 коммент. Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/Nc0CQCo2kic
Источник: https://youtu.be/Nc0CQCo2kic
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Человек обладает свободой воли, несмотря на участь, уготованную ему Провидением, — точно так же, как домашнее животное живёт своими инстинктами, даже когда служит человеку.
Сивков – молодец! Обстоятельно, аргументированно и выверенно… Чему быть, того не миновать…
А кто он такой? Никто. Очередной Лёня Голубков.Для Вас конечно молодец ! ))
Мудак мудака видит издалека
Ну, уж куда нам всем тут до твоих высот глубокомысленных выводов…
Начала слушать Сивкова и все шло хорошо и уже знала ,как возразить Хохлу,который всех обзывает Ленями Г.-ведь всЁ правильно ,власть желает уцелеть любым способом (что логично ,правда!!кому не хочется жить хорошо) и собирать дополнительные деньги решили с низов ,кстати ,военным и полиции первым указом Мишустин улучшил з/п и др,они торопятся ,ибо знают, что начнется.Но потом услышала бред чистой воды про РБ и всё-либо зациклен ,либо оплачен определенными людьми данной совковой теории.Ничего ,никогда нельзя вернуть,сколько бы не причитали,как нельзя вернуться в детство,в будущем ещё сохраняется надежда.Надежд на новое правительство точно мало,смена курса ,когда в каждой крупной компании места поделены на 50,1+49,9 с Шелл,ВР,Тотал и др.транснациональными а еще много таких, как Лукойл,где просто сосут нашу нефть, немыслима.Но и надежд на то, что народ грудью встанет за этих шуваловых тоже не должно быть.Жаль ,что у нас военные не имеют силы и не влияют, как на БВ ,на политику -исполнители и только,на их патриотизм можно было надеяться.Мне нравились высказывания Антона ,вот пропустила .из=за времени ,они актуальны на ближайшее время -кто кого опередит и перехитрит -власть поимеет народ в очередной раз или народ разочаруется окончательно и проиграет все равно:
Антон 17 января 2020 в 2:27
Тут есть тонкость:
1. Мы не можем очередной раз войти в новый “цикл ожиданий” (парламентские выборы, новое правительство, президентские…) – мы на всех точках невозврата, мы уже не выйдем из этого цикла.
- По опыту мы можем судить, что смена правительства может быть чем угодно, вплоть до прямого оскорбления избирателей (помним как Фурсенко меняли на Ливанова, ливанова на…).
- Тут сама фамилия премьера может быть сигналом: “ребята, всё в порядке, блин покрутится и вернётся на сковородку”.
2. В краткосрочной перспективе следует исходить из конструктивной направленности процесса.
- Если это не так, всё будет видно очень быстро.
- Красиво врать система сейчас не может (у неё отобрали эту возможность специально обученные люди, и “пробрёхиваться” стали все).
Никогда не говори никогда. Всё может быть . Пример – все наши комменты на сайте на эту тему, которые вызваны одним – неопределённостью и страхом. Я о тех , кто мыслит.
и не мечтай о геволюции ,Россия уцелеет .
Слав ,а ведь это подтверждение отсутствия движения к основе основ национального славянского государства. 20 лет тянули, а сейчас – попытка удержать нажитое. Не обращаясь к истокам.
Власти многих стран разрабатывают и используют пси-генераторы по подавлению воли людей. Не отстают и наши… http://soborjane.ru/2017/08/14/chto-takoe-psi-generatory-i-kak-oni-pomogajut-upravljat-ljudmi-pervye-svedenija-issledovanija-razmyshlenija-fakty/
Не быть. Корректировки уже в пути.
Быть. Корректировки блефовые, иллюзорные.
Задача номер 1 -сохранить целостность страны.
Очистка рядов чиновников, думы и других институтов власти от предателей ,коррупционеров и агентов западных спецслужб. Признание тех олигархов, которые не последовали совету Путина вернуть деньги в Россию врагами, и конфискация активов и денег всеми доступными и недоступными способами, на манер Китая. Аресты и вывоз преступников в Россию по всему миру, как это делает Китай , Израиль, США и т.д. и возврат всего наворованного. Либо ледоруб на память о заслугах. Ограничение ввоза гастарбайтеров и ужесточение мер против нелегалов. Очистка органов правопорядка от взяточников и коррупционеров снизу доверху, особенно снизу, так как беЗпредел на местах лишает народ уверенности в возможности наладить жизнь по закону. Это надо было делать давно, ибо каков поп, таков и приход.
Если этого не сделать вовремя, будет так, как предвидит Сивков, со всеми бедами р-р-р-революционных преобразований, которые начинаются и заканчиваются В России большой кровью.
Интервенция “демократичесих спасителей” , в ослабленной революцией стране может повториться, как в 18 году, а усовершенствованные методы геноцида, разработанные в лабораториях, не дадут ещё одного шанса, чтобы возродиться России.
Контроль государста над продуктовой сферой, от производства до продажи, лекарственной сферой. Сокращение аптечного БИЗНЕСА ДО НУЛЯ, ЗАМЕНЯЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И КОНТРОЛЕМ качества лекарств. Это надо контролировать всегда, как это делалось в СССР.