Сводки от ополчения Новороссии 26 января 2020

Спецпроект «Служу Республике». Выпуск от 26.01.2020

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Гаджеты с выходом в Сеть отныне под запретом в передовых частях ВСУ

Личному составу подразделений ВСУ в зоне Операции объединённых сил запретят мобильные устройства с выходом в Интернет.

Генерал-лейтенант ВСУ Владимир Кравченко, командующий Операцией объединённых сил на Донбассе, отдал приказ командирам бригад украинских Вооружённых сил изъять у личного состава подразделений мобильные устройства с выходом в Сеть. Информацию об этом передает корреспондент ПИКiNFORM со ссылкой на источники.

По сведениям оборонного ведомства ЛНР, причиной таких ограничительных мер в зоне ООС стали публикации украинскими военнослужащими информации о дорожно-транспортных происшествиях, фигурантами которых являются украинские силовики. В случае неисполнения приказа командующего ООС, последний намерен лишать подчинённых денежных премий.

Также из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, командование ОТГ (оперативно-тактической группировки) «Север» приказало командирам подчинённых подразделений и воинских частей, а также начальнику Луганского отдела Военной службы правопорядка (ВСП) Украины не использовать военные транспортные средства в тёмный период суток.

Напомним, что текущий год для ОТГ «Север» начался с резонансного дорожно-транспортного происшествия и небоевых потерь. В населённом пункте Золотое-4 сотрудники Нацполиции обнаружили военный автомобиль, который занимали нетрезвые военнослужащие из 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. Когда полицейские потребовали от них предъявить документы, водитель с пассажирами ГАЗ-66 предприняли попытку скрыться.

Во время погони военный автомобиль заехал на заминированную территорию и подорвался на собственных минах, итогом чего стала гибель троих и ранение одного военнослужащего. Чтобы не портить статистику, командир соединения доложил руководству лишь об одной смерти. Аналогичный подрыв на украинских минах автомобиля ВСУ произошёл под городом Счастье 13 января. Итогом происшествия стала гибель двоих военнослужащих и ранение ещё четырёх.

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Срочно! Результаты обстрела по н.п. Старомихайловка

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Первые кадры с места обстрела Петровского района Донецка

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Карателям запретили передвигаться ночью и отбирают устройства с выходом в интернет — у командования проблемы

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило. Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей. Так, в зоне ответственности 93 омбр ВСУ вблизи жилого массива в н. п. Кряковка зафиксирована зенитная установка ЗПУ-1. С целью сокрытия вооружения вблизи линии боевого соприкосновения отмечается активное подавление каналов управления и навигации БЛА СММ ОБСЕ в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое с применением станций радиоэлектронного подавления Р-934Б и «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ. Данный факт также подтверждается СММ ОБСЕ. Читайте также: На Донбассе массово исчезает военная помощь США, командующий представил доклад о катастрофическом положении ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) В рядах вооруженных сил Украины продолжают иметь место случаи небоевых потерь. Так, командование 93 бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим в н. п. Кудряшовка. Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения. Читайте также: Расскажу Европе всю правду об Украине — освобождённый из плена герой-учёный продолжит борьбу (ФОТО) Помимо несоблюдения требований безопасности в ходе занятий по боевой подготовке, украинские военные пренебрегают правилами дорожного движения. Так, в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ в районе н. п. Мироновский, не справившись с управлением, водитель автомобиля «Урал» совершил ДТП с участием гражданского автомобиля. В результате опрокидывания транспортного средства двое военнослужащих, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести, водитель гражданского автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии. В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий командование ОТГ «Север» отдало распоряжение начальнику Луганского отдела ВСП и командирам подчиненных частей и подразделений запретить использование военных транспортных средств в тёмное время суток. Факты происшествий в ВСУ стали известны благодаря военнослужащим, обнародовавшим данные сведения в социальных сетях. В связи с этим командующий оккупационных сил Кравченко приказал командирам соединений изымать у подчиненного личного состава средства с выходом в Интернет, а за неисполнение данного приказа лишать денежных премий. Читайте также: Донецк под мощным обстрелом, обострение по всей линии фронта

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Киевские боевики ведут огонь по Донецку. Есть разрушения – корреспондент Георгий Медведев

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