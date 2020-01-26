Самый страшный вирус. Константин Сёмин // АгитПроп 25.01.2020
Коронавирусы были открыты еще в 60-е и называются так из-за характерной формы — на экране электронного микроскопа они напоминают корону. Как правило, обнаруживаются у животных. Человек погибал от них относительно редко. Ну если сравнить с летальностью других эпидемий — точно. Для расширения кругозора – посмотрите список самых смертоносных, от чумы Юстининана или Черной Чумы средневековья.
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