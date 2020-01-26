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Самый страшный вирус. Константин Сёмин // АгитПроп 25.01.2020

09:59. 26 января 2020 225 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Коронавирусы были открыты еще в 60-е и называются так из-за характерной формы — на экране электронного микроскопа они напоминают корону. Как правило, обнаруживаются у животных. Человек погибал от них относительно редко. Ну если сравнить с летальностью других эпидемий — точно. Для расширения кругозора – посмотрите список самых смертоносных, от чумы Юстининана или Черной Чумы средневековья.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ujq8sEBKAPw

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