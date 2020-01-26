«Однако» о Давосе

Однако, здравствуйте!

«Капитализм в том виде, как мы его знали, мертв», — заявил миллиардер Марк Беньоф. Он приехал в Давос, как предполагалось, обсудить судьбу этого самого капитализма. Так примерно заявлялась в этом году повестка форума. Впервые, возможно, это собрание самовлюбленных чудаков попыталось сформулировать повестку, имеющую хоть какой-то смысл. Но не тут-то было. Повестку перевернула не очень здоровая, но очень хорошо надрессированная девочка.

«Год назад я в Давосе сказала вам, что наш дом горит. Я сказала, что хочу, чтобы вы паниковали. Меня предупреждали, что заставлять людей паниковать насчет изменения климата — очень опасная вещь. Но не беспокойтесь. Все отлично. Поверьте, я это уже делала. И для протокола — когда мы, дети, говорим вам: «Паникуйте», мы не имеем в виду, что вы можете вести дела как раньше», — сказала Грета Тунберг.

На этот раз девочка несла некую околонаучную чушь, блистала цифрами и расчетами, а сотни представителей мировой деловой и политической суперэлиты взирали на нее, как кролики на удава. И правильно делали, потому что это не девочка никакая — это пророк и персонификация того глобального процесса, с помощью которого собираются спасать или окончательно уконтрапупить этот самый полумертвый капитализм.

Мы уже говорили о «принципах ответственной банковской деятельности», под которыми подписались полторы сотни крупнейших банков, контролирующие более 50 триллионов долларов, смысл которых — прекратить вкладывать в ископаемые ресурсы и переключиться на финансирование «зеленых технологий». Как заявил глава «Голдман Сакс» Давид Соломон, «есть не только срочная необходимость действовать, но и мощный кейс в инвестициях в пользу действий». Тиджан Тиам, глава «Креди Сюисс», на панели в Давосе заметил, что цена вопроса — «триллионы долларов». А глава «Стандарт Чартерд» уточнил размер кейса — 30 триллионов. «В мире много капитала», — резюмировал глава «Креди Сюисс».

Короче, бабла завались! Капитала много, а конечного спроса мало. И больше его не будет. Преимущество «зеленой экономики», всех этих электромобилей и прочего ветродутия в их запредельной дороговизне. Для чего и необходимы феерические государственные дотации и насильственная дискриминация традиционных отраслей. Мы уже говорили, что это способ — насильственно принудить к смене технологического уклада, для чего в прежние времена требовалась глобальная война. Если механизм воспроизводства капитализма сдох — надо найти способ сконцентрировать огромные ресурсы и впихнуть их в экономику с помощью прямого государственного принуждения. Забавно, что прямым оппонентом этих идей, воплощенных в гомерическом образе бесноватой Греты, выступил наш дорогой Дональд Фредович Трамп.

«Мы должны отвергнуть вечно хнычущих предсказателей конца света и их пророчества насчет близкого Апокалипсиса. Эти «пророки» — наследники вчерашних гадалок и гадателей для дураков. У меня в стране они есть, и у вас они есть — у нас всех они есть. Они предсказывали кризис перенаселения в 1960-е, массовый голод в 1970-е, они угрожали нам тем, что кончаются запасы нефти уже в 1990-е. Эти алармисты всегда почему-то требуют одного и того же: абсолютной власти над нами, чтобы они могли доминировать над нашими жизнями, менять их по своему произволу. А заодно ещё и контролировать наше бытовое поведение», — заявил Трамп.

«Мы не позволим радикальным социалистам разорить нашу экономику и ликвидировать нашу свободу», — заявил Трамп намекая, конечно, на своих гонителей — демократов. Тем не менее, приходится признать, что мы живем в мире, где последним прибежищем здравого смысла является Трамп. Так что, примите поздравления с китайским Новым годом.

Однако, до свидания!

https://www.1tv.ru/n/379427

Источник: https://nstarikov.ru/odnako-o-davose-112630