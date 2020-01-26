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Одежда, которая убивает. Алексей Орлов и Михаил Ять

14:28. 26 января 2020 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какую одежду надо носить.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного Славянского радио пришло такое сообщение:

“Чувствовала ещё в свои юные годы, что носить необходимо ту одежду и обувь, в которой свободно, легко, тепло, комфортно,

… а не потому, что это модно или кому-то выгодно.
… а чужая деструктивно сшитая одёжка может планомерно разрушать тонкие тела человека”…

Чтобы порассуждать на эту тему поподробней мы решили записать эту передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z-Bvr8fnjOY

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