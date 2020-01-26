Одежда, которая убивает. Алексей Орлов и Михаил Ять
Какую одежду надо носить.
Алексей Орлов и Михаил Ять
В редакцию Народного Славянского радио пришло такое сообщение:
“Чувствовала ещё в свои юные годы, что носить необходимо ту одежду и обувь, в которой свободно, легко, тепло, комфортно,
… а не потому, что это модно или кому-то выгодно.
… а чужая деструктивно сшитая одёжка может планомерно разрушать тонкие тела человека”…
Чтобы порассуждать на эту тему поподробней мы решили записать эту передачу…
Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.