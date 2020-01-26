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О государстве «Украина-Русь»

14:25. 26 января 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Министр иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что «Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси». Однако прежде чем рассуждать об истории, замглавы украинского МИД следовало бы с ней хотя бы ознакомиться, считает политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что государства под названием «Украина-Русь» никогда не существовало.

«Это название популяризовал известный фальсификатор истории Михаил Грушевский, — сказал собеседник ФАН. — Известен он в частности тем, что много лет подряд, публикуя русские исторические документы, аккуратно заменял в них слово «Русь» на «Украина». В 1917 году он стал руководителем так называемой Центральной Рады — киевского самопровозглашенного коллективного органа власти, совершенно не поддерживаемого местным населением. Именно поэтому Грушевского иногда называют «первым президентом Украины» — хотя должность с таким названием он никогда не занимал».

Древнюю Русь нельзя называть древней Украиной, уверен интеллектуал. Более того — даже словосочетание «Киевская Русь» нельзя принимать за чистую монету, поскольку это обозначение было дано историками в XIX веке для удобства обозначения одного из периодов русского государства.

«Это было единое государство, расположенное вдоль всего «янтарного пути», известного также как «путь из варяг в греки». Вообще, я хочу напомнить, что отсчет российской государственности ведется от призвания Рюрика на княжение в Новгород, а Киев вошел в состав Руси уже позже. К моменту же прихода восточной орды во главе с монголами этот город не просто не был столицей русского государства, но имел наместника, назначенного из Галичины. Главой же всех земель древней Руси считался великий князь Владимирский», — сказал политолог.

По словам Вассермана, сама идея «Украина — не Россия» имеет польские корни, и именно там она получила первичное распространение. Также он прокомментировал фразу Боднара о «вбивании клиньев истории» между Киевом и Варшавой.

«Если уж мы заговорили об истории и украинско-польских отношениях, то напомню, что Киев был захвачен Польшей, когда Орда стала слабеть и уходить из Европы, — рассказал политолог. — Многим после этого, в 1919 году вновь созданное польское государство первым делом занялось захватом слабозащищенных украинских земель — сперва Галичины, которая одно время входила в его состав, а потом двинулись дальше и дошло до Киева, откуда поляков выбили уже русские войска».

Однако и пришедшие на смену полякам большевики поддержали эту фальшивку «Украина — не Россия» — им очень хотелось создать интернациональное социалистическое государство. Таким образом коммунисты сами способствовали украинизации русского населения этих земель.

«Для поляков же на протяжении всей их истории украинцы были людьми даже не второго, а третьего сорта — причем свидетельства этому мы находим именно в польских источниках», — заявил собеседник ФАН.

Источник: https://vassermans.ru/com/o-gosudarstve-ukraina-rus/

Метки: Киевская Русь, комментарий, Украина

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