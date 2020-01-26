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Не факт! Транссиб: спецпроект великой империи

16:16. 26 января 2020 58 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Программа «НЕ ФАКТ!» отправляется в путь по знаменитой Транссибирской магистрали, которая связывает Европу с Азией, два края нашей большой страны. О необходимости проложить через всю Сибирь железную дорогу заговорили еще в середине XIX века, но строительство началось только много лет спустя. Что могло помешать грандиозному проекту? И с какими трудностями пришлось столкнуться создателям Транссибирской магистрали?

Ведущий Андрей Бурковский разберется в политических интригах вокруг Транссиба, а также выяснит, на самом ли деле русский император был против появления в Сибири железной дороги. Кроме того, он расскажет о том, как железнодорожная ветка привела к войне с Японией и почему владельцами Транссиба едва не стали Соединенные Штаты.

Подробности на https://tvzvezda.ru
#Транссиб #ЖелезнаяДорога #НеФакт

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TNU3P6q3dhc

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13770 1008
    ХОХОЛ 26 января 2020 в 16:32

    с 1905 по 1945 русские с наслаждение убивали друг-друга и соседей и воевали с немцами чтоб этой дороги НЕ БЫЛО. Очень она Англии мешает.

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