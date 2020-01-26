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Можем когда захотим. Теперь у России свои спутники

20:51. 26 января 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Проблема с импортозамещение иностранных компонентов в российских спутниках ГЛОНАСС-К1 решена, готовится их массовое производство, а России «внезапно» потребовалось очень много новых ракет-носителей и спутников для реализации глобального проекта «Сфера». Почему это важно и при чём здесь американцы – расскажем в сегодняшнем выпуске.

Книга «История Героев»: https://planeta.ru/campaigns/127601/b…

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

Время-вперёд! №380 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/PrBqbIMZ2J8

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PrBqbIMZ2J8

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