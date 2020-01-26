Китай уже живёт в XXII-м веке. Владимир Полеванов
Доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов на наглядном статистическом материале рассказывает о разных сторонах экономического успеха Китая.
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