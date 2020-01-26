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Китай уже живёт в XXII-м веке. Владимир Полеванов

21:33. 26 января 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов на наглядном статистическом материале рассказывает о разных сторонах экономического успеха Китая.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oZIP7jtaafY

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