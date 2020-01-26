Изменение климата. Все версии
Те, кто давно смотрит мой канал, знают, что уже два года подряд в начале года я записываю ролики по теме изменения климата. Ситуация с климатом в Центральной России оказалась беспрецедентной во второй половине 2019 и в начале 2020 года. В этот период, во многих регионах Центральной России и, в частности, в Москве снега практически не было. Осень 2019 года стала самой теплой за всю историю наблюдений полушария. Интересно, что метеорологи очень долго не объясняли почему в Центральной России, зима проходит без снега. Более того, все прогнозы метеорологов относительно этой зимы оказались неверными. Это прогноз от 20-го сентября 2019 года на ближайшие полгода. Как мы видим, повышенную температуру предсказывали только на севере Сибири. Хоть процент вероятности такого прогноза невысок. Однако как сейчас становится понятным, что этот прогноз полностью не сбылся относительно Центральной России и теперь можно предположить, что в РосГидромете не понимают, что происходит с погодой. В этом ролике я разберу все версии, почему произошла такая ситуация с погодой, и возможно, причина погодной аномалии проясниться.
Ссылки на источники:
https://govoritmoskva.ru/news/221770/
https://immigrant.today/canada/15495-…
https://ren.tv/news/v-rossii/646218-v…
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global…
https://www.business-gazeta.ru/articl…
https://bb.lv/statja/tehno/2019/02/10…
#СергейИгнатенко #ИзменениеКлимата #ЗимаБезСнега #ЗимаНеБудет
Video by SebisSPORT TRAVEL H.A from Pexels
Video by Wilson Malone from Pexels
https://www.pexels.com/@wilson-malone…
https://www.pexels.com/photo/river-fl…
https://www.pexels.com/@invisiblepowe…
https://www.pexels.com/photo/aerial-s…
Video by invisiblepower from Pexels
Канал альтернативной истории Сергея Игнатенко
Смотрите также:
Великая Тартария: https://www.youtube.com/playlist?list…
Альтернативный взгляд на войну 1812 года: https://www.youtube.com/playlist?list…
Запретная история Сибири: https://www.youtube.com/playlist?list…
Эффект Манделы: https://www.youtube.com/playlist?list…
Разрушение мифов альтернативной истории:
https://www.youtube.com/playlist?list…
А какое будет лето ?!
Мне думается тут приложилась ея величие – ПРЕЦЕССИЯ. Следовало бы прошерстить статистику этого явления.
Для прецессии полный цикл составляет 24 тысячи лет. При этом зима или лето зеркально изменяются на 10 дней. Малоизвестным является и тот факт что в приполярных областях на длинном участке элипса орбиты солнце греет сильнее несмотря на то что находится дальше от земли. В былые времена прецессия была основным постоянным фактором оледенений. Но не в наше время, когда деятельность человека ускорило погодные рейды в сто раз. Ещё широко не говорят но эта деятельность ускорила и химический рейд, когда углекислый газ предприятий в тысячу раз быстрее чем без них разрушает силикаты гор превращает их в карбонаты. При определенном уровне такого разрушения начинается бурная геология при которой карбонаты на глубине снова становятся силикатами, но не все цивилизации свидетели чуда видят его действие до конца.