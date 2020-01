Изменение климата. Все версии

Те, кто давно смотрит мой канал, знают, что уже два года подряд в начале года я записываю ролики по теме изменения климата. Ситуация с климатом в Центральной России оказалась беспрецедентной во второй половине 2019 и в начале 2020 года. В этот период, во многих регионах Центральной России и, в частности, в Москве снега практически не было. Осень 2019 года стала самой теплой за всю историю наблюдений полушария. Интересно, что метеорологи очень долго не объясняли почему в Центральной России, зима проходит без снега. Более того, все прогнозы метеорологов относительно этой зимы оказались неверными. Это прогноз от 20-го сентября 2019 года на ближайшие полгода. Как мы видим, повышенную температуру предсказывали только на севере Сибири. Хоть процент вероятности такого прогноза невысок. Однако как сейчас становится понятным, что этот прогноз полностью не сбылся относительно Центральной России и теперь можно предположить, что в РосГидромете не понимают, что происходит с погодой. В этом ролике я разберу все версии, почему произошла такая ситуация с погодой, и возможно, причина погодной аномалии проясниться.

Ссылки на источники:

https://govoritmoskva.ru/news/221770/

https://immigrant.today/canada/15495-…

https://ren.tv/news/v-rossii/646218-v…

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global…

https://www.business-gazeta.ru/articl…

https://bb.lv/statja/tehno/2019/02/10…

Канал альтернативной истории Сергея Игнатенко

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9QH-gXCnIeY