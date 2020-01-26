Импичмент “На позитиве”

Сообщают, что губернатора Чувашии Игнатьева сняли с должности по представлению "Единой России". Также его исключат из "Единой России". Деятель пошел в разнос, призывал мочить журналистов и заставлял сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. Потом за первое извинился и заявил, что не это имел ввиду (мол надо мочить "подозрительных блогеров"), а второе пытался превратить в шутку (мол "действовал на позитиве"). Но было уже поздно. Как сообщают, последняя история особенно напрягла министра МЧС.В общем, Игнатьев потерял связь с реальностью и история с подпрыгиванием стала последней каплей.А ведь не так давно Путин в публичнх выступлениях призывал чиновников к вменяемости в выступлениях и действиях. Но видимо слушают в пол уха.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5593995.html