Импичмент “На позитиве”
13:14. 26 января 2020 190 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Сообщают, что губернатора Чувашии Игнатьева сняли с должности по представлению "Единой России". Также его исключат из "Единой России". Деятель пошел в разнос, призывал мочить журналистов и заставлял сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. Потом за первое извинился и заявил, что не это имел ввиду (мол надо мочить "подозрительных блогеров"), а второе пытался превратить в шутку (мол "действовал на позитиве"). Но было уже поздно. Как сообщают, последняя история особенно напрягла министра МЧС.
В общем, Игнатьев потерял связь с реальностью и история с подпрыгиванием стала последней каплей.
А ведь не так давно Путин в публичнх выступлениях призывал чиновников к вменяемости в выступлениях и действиях. Но видимо слушают в пол уха.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5593995.html
А может он хозяйственник хороший
Надо было дать этому “хозяйственнику” ногой по яйцам,- тогда бы спасателю прыгать не пришлось…
Все правильно. Таким чиновникам туда и дорога. Коли на виду такое – знать внутри совсем темно.
Не только на Украине дебильная власть, но и в России. Послушайте выступление зам. министра Здравоохранения. Длинная речь не о чём. Видео 1 минута.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=plV_ukuMdzY&feature=emb_title
Позорище, как в отношении дающего, так и в отношении прыгающего.
Испоганили наши слова попы до неузнаваемости, придав им противоположный смысл… Позор, позорищные игры, т.е. проводимые на зоре и достойные того, чтобы их смотрели (отсюда: зор, зрелище, зоря). В некоторых Славяно-Арийских народах “позор” до сих пор означает “слава”. Сейчас осмотрение, безчестие при народе…