Эпидемия кoрoнoвируcа из Китая и поправки в Конституцию России
В новом выпуске видеоблога обсуждали главные темы уходящей недели — эпидемия короновируса в Китае и поправки в Конституцию России.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Путин и конституционная реформа
- Иран и украинский Боинг. «Неизвестные снайперы»
- Иран против США, международное право и фальсификаторы истории
- Об итогах 2019 года
- Путин и история, атомная бомба и газовый транзит
- Итоги Нормандского саммита. Зомбоящик от Соболь. Спорту — быть!
- $5 млрд для Украины. 10 биткоинов Навальному. Дотянулся… Сталин
- Ответственность политиков. Демография и Минкульт. Материнский капитал за 4-ого
- Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти
- Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров
Источник: https://nstarikov.ru/jepidemija-koronoviruca-iz-kitaja-i-popravki-v-konstituciju-rossii-112608
В первом чтении, без поправок и единогласно одним днём принят пакет поправок в конституцию в Думе. Редкостное единодушие в вопросе на который в других странах уходят годы обсуждений и ломаются сотни копий. Почему вопрос назрел именно сейчас и почему такая спешка при его принятии? Интересно, при народном голосовании тоже будут пропихивать одним пакетом, где наряду с индексацией и бесплатными завтраками, будут довольно мутные функции нового Госсовета? Говорят, что то подобное готовили под союзное государство с соседями, но не договорились и батька взбрыкнул. Поэтому придется так.