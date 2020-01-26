Эпидемия кoрoнoвируcа из Китая и поправки в Конституцию России

В новом выпуске видеоблога обсуждали главные темы уходящей недели — эпидемия короновируса в Китае и поправки в Конституцию России.

Николай Стариков: Кoрoнoвируc из Китая и поправки в Конституцию России

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.