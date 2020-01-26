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Эпидемия кoрoнoвируcа из Китая и поправки в Конституцию России

10:00. 26 января 2020 167 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога обсуждали главные темы уходящей недели — эпидемия короновируса в Китае и поправки в Конституцию России.

Николай Стариков: Кoрoнoвируc из Китая и поправки в Конституцию России
 
 
 
 

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Источник: https://nstarikov.ru/jepidemija-koronoviruca-iz-kitaja-i-popravki-v-konstituciju-rossii-112608

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2736 2316
    Женечка 26 января 2020 в 10:27

    В первом чтении, без поправок и единогласно одним днём принят пакет поправок в конституцию в Думе. Редкостное единодушие в вопросе на который в других странах уходят годы обсуждений и ломаются сотни копий. Почему вопрос назрел именно сейчас и почему такая спешка при его принятии? Интересно, при народном голосовании тоже будут пропихивать одним пакетом, где наряду с индексацией и бесплатными завтраками, будут довольно мутные функции нового Госсовета? Говорят, что то подобное готовили под союзное государство с соседями, но не договорились и батька взбрыкнул. Поэтому придется так.

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