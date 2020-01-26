Экологический расизм
16:35. 26 января 2020 224 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикации The Associated Press отрезали черную эко-активистку из Уганды.
Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки".
После чего началась эпическая битва между эко-активистами и черными борцами с расизмом по поводу того, что в эко-движении процветает расизм белых и что эко-движение потакает белым буржуазным либералам.. Грета Тунберг заявила, что "Это совершенно недопустимо!"
В AP заявили, что "черную эко-активистку" отрезали по "композиционным признакам" и что хотели отрезать не черную эко-активистку, а здание на заднем плане, которое "отвлекает". Но чуть позже в AP извинились, заявив, что "не имели ввиду ничего плохого".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5594596.html
Что этот нигер себе позволяет?
Почему то на фотку, где обрезаны две белые экоактивистки, угандийская Грета не возбудилась.
https://mobile.twitter.com/isabelle_ax/status/1220723512400400391?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeednews.com%2Farticle%2Fikrd%2Fvanessa-nakate-greta-thunberg-davos
Глупость какая-то… Пора словам возвращать их настоящий смысл… Расизм – мировоззрение, обеспечивающее чистоту, а значит и выживаемость Расы. Любой человек должен блюсти чистоту своего рода ради здоровья, благополучия и успешной эволюции своего потомства, ибо смешение разных народов не так полезно, как заявляют интернационалисты. Твари старательно навязывают людям мнение, что дети в интернациональных браках рождаются особенно красивыми и здоровыми, а сама нация от притока чужаков здоровеет. На самом деле, – как утверждает заведующий кафедрой педиатрии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор О.К. Ботвиньев, – в смешанных браках устоявшийся комплекс генов разрушается, а новый комплекс оказывается биологически слабее, ведь он не прошёл многотысячелетнюю “обкатку”. В итоге – растут заболеваемость, детская смертность, уменьшается продолжительность жизни. Причём, чем больше различий между нациями, чем дальше находятся друг от друга их родовые земли, тем большие осложнения принесут браки между их представителями. “Чёрные и белые – самая взрывоопасная смесь разных болезней” (КП, 28 апреля 2000 г.).