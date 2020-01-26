Главная » Невероятное в мире, Политика

Экологический расизм

16:35. 26 января 2020 224 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикации The Associated Press отрезали черную эко-активистку из Уганды.
Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки".
После чего началась эпическая битва между эко-активистами и черными борцами с расизмом по поводу того, что в эко-движении процветает расизм белых и что эко-движение потакает белым буржуазным либералам.. Грета Тунберг заявила, что "Это совершенно недопустимо!"

В AP заявили, что "черную эко-активистку" отрезали по "композиционным признакам" и что хотели отрезать не черную эко-активистку, а здание на заднем плане, которое "отвлекает". Но чуть позже в AP извинились, заявив, что "не имели ввиду ничего плохого".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5594596.html

Метки: грета тунберг, идиоты, расизм, СМИ, фотографии, цензура, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Грета Тунберг снимает экологическую маску
...воспитание следующего поколения землян. Кстати, экологические активисты такого рода часто призывают... меньше местных жителей, — это расизм и ксенофобия самих местных жителей...чтобы туриста терзала совесть и «экологическая полиция нравов» в лице соцсетевых...
Концепция глобализации русской цивилизации-2
...удовлетворение демографически обусловленных потребностей людей экологически безопасным образом. Для этого...Нацизм — порождение национализма либо расизма, которое выражается в попытках ... объемлющее по отношению к понятиям расизма, национализма, (интер)нацизма,...
Ноосферизм как система оснований новой парадигмы истории человечества
... экономики, приобретает масштаб «экологического безумия», устремляющего человечество, ...расизм, в основу воспроизводства общества, этот «мир» превратился в «экологического...расизм эпохи Гитлера.Этот «принцип» превратился в «барьер» на пути экологического...
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-1
...(страны-домена). В результате получится «экологически чистый» мир с небольшим населением... (welfare state) как отражение «расизма богатых», нацеленных на политику жесточайшей... обеспечения. - Сильнейшие течения евгеники, расизма и фашизма (нацизма) именно в...
Двоеличие современных глобализаторов
...им быть захваченными новым расизмом, который отныне исповедует ...дозированным образом приоткрывают эзотерику расизма, до недавнего времени прячущего... принципиальной экономической неэффективности и экологической опасности национальных программ развития ...
Ноосферная евразийская интеграция стран СНГ – императив XXI века
...финансовой капиталократии, превратилась в «экологического могильщика человечества», и спасение...), «Капиталократическая эсхатология» (2016), «Экологический финал глобального империализма и императив...несшей на своих «знаменах» расизм и геноцид многих народов. ...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2736 2316
    Женечка 26 января 2020 в 19:51

    Что этот нигер себе позволяет?
    Почему то на фотку, где обрезаны две белые экоактивистки, угандийская Грета не возбудилась.
    https://mobile.twitter.com/isabelle_ax/status/1220723512400400391?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeednews.com%2Farticle%2Fikrd%2Fvanessa-nakate-greta-thunberg-davos

    Ответить
       
  • 24970 21726
    Вячеслав 26 января 2020 в 20:11

    Глупость какая-то… Пора словам возвращать их настоящий смысл… Расизм – мировоззрение, обеспечивающее чистоту, а значит и выживаемость Расы. Любой человек должен блюсти чистоту своего рода ради здоровья, благополучия и успешной эволюции своего потомства, ибо смешение разных народов не так полезно, как заявляют интернационалисты. Твари старательно навязывают людям мнение, что дети в интернациональных браках рождаются особенно красивыми и здоровыми, а сама нация от притока чужаков здоровеет. На самом деле, – как утверждает заведующий кафедрой педиатрии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор О.К. Ботвиньев, – в смешанных браках устоявшийся комплекс генов разрушается, а новый комплекс оказывается биологически слабее, ведь он не прошёл многотысячелетнюю “обкатку”. В итоге – растут заболеваемость, детская смертность, уменьшается продолжительность жизни. Причём, чем больше различий между нациями, чем дальше находятся друг от друга их родовые земли, тем большие осложнения принесут браки между их представителями. “Чёрные и белые – самая взрывоопасная смесь разных болезней” (КП, 28 апреля 2000 г.).

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)