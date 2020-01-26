Экологический расизм

На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикацииотрезали черную эко-активистку из Уганды.Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки".После чего началась эпическая битва между эко-активистами и черными борцами с расизмом по поводу того, что в эко-движении процветает расизм белых и что эко-движение потакает белым буржуазным либералам.. Грета Тунберг заявила, что "Это совершенно недопустимо!"В AP заявили, что "черную эко-активистку" отрезали по "композиционным признакам" и что хотели отрезать не черную эко-активистку, а здание на заднем плане, которое "отвлекает". Но чуть позже в AP извинились, заявив, что "не имели ввиду ничего плохого".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5594596.html