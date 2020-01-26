Е.Ю.Спицын и В.Ж.Цветков “Закат РОВС и русская монархическая эмиграция”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VundSmPEzuw
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Смысл объективен по меньшей мере постольку, поскольку его можно «найти», но нельзя «дать». Аналогичным образом лишь с объективностью смысла связано то, что его надо каждым раз открыть и нельзя изобрести.
— Виктор Франкл
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