Джульетто Кьеза: Ближний Восток — краеугольный камень мировой экономики

Чтобы понять, что происходит на Ближнем Востоке, надо сначала ответить на вопрос — что думают «хозяева мира»?

«Хозяева мира» — это группа людей, некоторые считают, что их несколько тысяч, другие — несколько десятков. В сущности, «хозяева мира» — это крупные банкиры Федеральной резервной системы. Значит, центр мировой власти — там. Центр мировой власти — это не Соединённые Штаты, это люди, которые господствуют над рынком, управляют мировой денежной массой, определяют цены, курсы валют и т.п. Это не только банкиры ФРС, но они — основное ядро.

Вопрос в том, что думают эти господа. Мы в самом разгаре мирового изменения климата. Но этому никто не верит. Эти господа верят только в одно — в энергию топлива. Все их планы находятся в этой перспективе. Будущее в следующие пятьдесят лет для них связано с эксплуатацией источников ископаемого топлива, т.е. угля, нефти, газа. Главная проблема для них — присвоить все традиционные источники энергии. Поэтому Ближний Восток — краеугольный камень. У хозяев мира одна определённая цель: судьба мира зависит от сохранения существующей системы, а её можно сохранить, если держишь в руках основные источники энергии. Владение этими источниками и их продажа — вот что у них на уме. Все, кто осуществляет сейчас контроль над ними, враги, и точка. Иран — один из главных врагов, Россия тоже. Но на Россию напасть невозможно, значит, надо атаковать других, например, Венесуэлу. В это число входит и Норвегия, но она союзник по НАТО. А Венесуэла не союзница, Россия — тоже.

Поэтому они хотят установить контроль над Ближним Востоком. В первую очередь, стратегически важная для них область — Саудовская Аравия, Эмираты, все страны Персидского залива. Они не могут даже подумать о том, чтобы потерять контроль над этой областью.

Но есть одна проблема. Все огромные нефтяные ресурсы Запада (т.е. ресурсы Саудовской Аравии, которые требуются Западу) транспортируются через Персидский залив. Персидский залив — узкий, с другой стороны — Иран.

Оружия, которое Иран в состоянии разместить на своём побережье, достаточно, чтобы потопить все нефтяные танкеры, проходящие через Персидский залив. Тогда в течение недели Европа замрёт. Цена на нефть поднимется до ста долларов за литр — не за баррель, а за литр. Взорвётся вся мировая экономика. Контроля больше не будет. Это одна из причин, по которым они хотят нейтрализовать Иран. Сразу же, немедленно. На этот счёт у Израиля есть свои особенные цели, которые требуют отдельного разговора. Но в этом пункте его интересы совпадают с интересами «хозяев мира». Пока они не будут контролировать все ресурсы на Ближнем Востоке, Ближний Восток останется очагом войны.

Джульетто Кьеза (итал. Giulietto Chiesa; р. 1940) — итальянский журналист и политический деятель. Депутат Европарламента в 2004 – 2009 гг. Лидер движения «Альтернатива». Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/dzhuletto-keza-blizhnij-vostok-kraeugolnyj-kamen-mirovoj-jekonomiki-112586