Что делать Литве в условиях, когда «агрессивная Россия» — не враг?

Президенты Литвы не перестают удивлять заявлениями на экономических форумах в Давосе. Когда вокруг говорят о деньгах, инвестициях и перспективах мировых рынков, литовцы умудряются любой вопрос свести к обвинениям в адрес России. Валдасу Адамкусу, Дале Грибаускайте и вот сейчас Гитанасу Науседе нечего сказать о прорывах в экономике, поэтому они занимаются торговлей и экспортом русофобии. В частности, Науседа в 2020 году заявил, что надеется на решительность лидеров Европейского Союза в ответ на угрозы со стороны Кремля. На закрытой дискуссии глава Литвы подчеркнул:

«Опасности выражаются в кибернетических, информационных атаках, манипуляции историческими фактами, агрессии на Украине и Грузии, к которой нельзя относиться терпимо».

Во внешней политике Литвы эта линия носит характер магистрали. Из Вильнюса для европейской аудитории постоянно звучат предупреждения о том, что опасно скрываться за такими громкими, но пустыми фразами, как «европейский стратегический суверенитет», поскольку государства Евросоюза не могут быть снисходительны к тем, кто не соблюдает верховенство международного права и принципы сохранения мира.

Александр Удальцов, посол Российской Федерации в Литовской Республике не раз подчеркивал, что российско-литовские отношения находятся в кризисе по вине официального Вильнюса, сделавшего демонизацию Москвы чуть ли не национальным приоритетом. К сожалению, это правда. Надежды на изменение отношений между соседними странами в лучшую сторону не оправдались. Нынешний президент придерживается все того же однобокого и бесперспективного для своей страны антироссийского курса, намеченного Валдасом Адамкусом и проложенного Далей Грибаускайте.

Разумеется, россияне назвали «голословными» прозвучавшие из Давоса заявления о «российской угрозе». Сенатор Франц Клинцевич порекомендовал «вольно со словами не обращаться». Что касается партнеров по ЕС, можно сказать, западные лидеры Науседу не услышали, поскольку с некоторых пор к таким заявлениям не прислушаются. Скорее наоборот: вопреки рекомендациям руководителей стран Балтии, сильные европейские игроки выступают за нормализацию отношений с Москвой.

Что делать в ситуации, когда «террористическая и агрессивная Россия» как бы уже совсем не террористическая и практически не агрессивная? Марюс Лауринавичюс, политолог правого толка, которого в Вильнюсе за глаза называют «аналитиком анализов», создал теорию, которой охотно делится с местным политическим истеблишментом. Глубоко в детали EADaily вдаваться не станет, но с основными положениями новых подходов читателей познакомит. Главное, о чем говорит политолог: литовцы ни при каких условиях не должны следовать примерам президентов США и Франции, канцлера Германии, которые склонны окончательно закрыть глаза и политику Кремля.

«Не стоит европейцам обманываться поверхностными разговорами о своих соседях на востоке. Таких разговоров много, но Литва должна стать колоколом, который разбудит наивную Европу от спячки. Говорить, говорить и говорить о новых опасностях, исходящих от России — вот наша миссия. Даже если в итоге мы проиграем, стыдно литовцам не будет».

Главную роль в решении задачи Лауринавичюс отводит чиновникам из внешнеполитического ведомства. Минувший саммит НАТО в Лондоне показал, что у МИД есть возможности и авторитет. Именно Литве удалось убедить партнеров по Североатлантическому альянсу включить определение «агрессивная Россия» в итоговые документы форума, чего никогда прежде не случалось. Чиновникам этого министерства следует и впредь заниматься активной дипломатией, предлагать союзникам конкретные инициативы. Вторая задача — на национальном уровне делать все возможное для нейтрализации российских угроз. Они настолько многообразны, что в прямом смысле слова каждый обязан бдительность и высокую гражданственность.

«Меньше разговоров об угрозах, больше внимания к ним и готовности ответить на своем рабочем месте».

Третий путь — новые санкции. Эксперт признает, что не все они своевременны и эффективны. Но их нужно корректировать, например, убеждая страны-члены Европейского союза в нарушении санкций тем или иным государством. Примеры попыток обойти запреты имеются. Обязан появиться институт, который призван был бы следить за участниками экономической деятельности. Пока такой структуры нет, ее функции могло бы взять на себя Литовское государство. В том числе отслеживать случаи отмывки «грязных» денег в европейских банках.

Любую серьезную дискуссии в идеале бы поднимать до европейского уровня, выводя на чистую воду тех политиков и лоббистов, которые пытаются отрицательно влиять не только на собственные правительства и парламенты, но и на демократические процессы в целом. Время требует единой стратегии Евросоюза применительно к Российской Федерации. На первых порах, хотя бы как ответ в один голос на кремлевскую политику государственного терроризма.

«Необходим единый солидарный фронт. Кремль воспользуется любой брешью и любой несолидарной позицией членов европейского сообщества. Москва наступает там, где чувствует себя безнаказанной и безконтрольной».

«Россия не начинает с центра поля. Россия уже в атаке», —

в конце лекции процитировал Марюс Лауринавичюс президента России Владимира Путина. Несмотря на страстное желание «аналитика анализов» загнать россиян в угол, пока выигрывают они. Вот и в Иерусалиме российский лидер выступил с очередной прагматичной инициативой, предложив Китаю, США, Франции и Великобритании провести заседание, на котором лидеры этих стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, обсудили бы главные мировые угрозы. Дело полезное: ведущие государства мира должны быть сплоченными перед угрозами проявления разного рода шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других подобных опасностей.

«У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН. Они несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Вопреки желаниям Литвы, Лондон выразил заинтересованность в таком саммите и заявил, что ждет детализации предложения от Путина. Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал эту инициативу, назвав российского лидера «мой дорогой друг».

Не стоит подчеркивать, что «террористов» и «агрессоров» «дорогими друзьями»называть в Европе не принято.

Рената Рейнгольдене, Клайпеда





Источник: http://voicesevas.ru/news/49606-chto-delat-litve-v-usloviyah-kogda-agressivnaya-rossiya-ne-vrag.html