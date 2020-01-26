Анатомия человека – как все устроено. Михаил Сватковский. Часть 2

Зачем знать строение человека.



Автор-сказитель – Михаил Сватковский

Часть 1 – https://youtu.be/ISdrUuKodHk



В эфире вас ждет изложение собственного видения строения человека, с позиции остеопатии, философии, Космоцентризма. И как это можно использовать в повседневной жизни.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JngKuC87Ykg