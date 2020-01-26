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Анатомия человека – как все устроено. Михаил Сватковский. Часть 2

14:27. 26 января 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Зачем знать строение человека.

Автор-сказитель – Михаил Сватковский
Часть 1 – https://youtu.be/ISdrUuKodHk

В эфире вас ждет изложение собственного видения строения человека, с позиции остеопатии, философии, Космоцентризма. И как это можно использовать в повседневной жизни.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JngKuC87Ykg

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