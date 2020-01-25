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Юлия Витязева: Когда палачи изображают жертву — нужно их бить Холокостом

18:25. 25 января 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Источник: news-front.info

Польша, вступив в исторический спор с Россией и натянув на себя мантию прокурора, пока даже не подозревает, какой ящик Пандоры для себя и своих «подружек» открыла.

Дело в том, что репутация Польши, Украины и Прибалтики в период Второй мировой войны отнюдь не кристально чистая. Но! Если борьбу с Красной армией, коммунистами и партизанами они пытаются представить, как свою личную войну с «тоталитарным режимом», то геноцид еврейского народа им оправдать крайне сложно. Потому что, хотя бы касательно Холокоста во всем мире отношение однозначное.

Поэтому данная тема сейчас невероятно важна и актуальна. Более того. То, что делали с евреями тогда, с удовольствием повторили бы и сейчас. Но уже с русскими. Собственно, тихий геноцид русских и так происходит. В Прибалтике он юридический и моральный. На Украине же с 2014 года открыто приветствуются убийства тех, кого там называют москалями. И никого, кроме России, это не беспокоит.

В отношении русских сейчас действует та же политика, что царила в Европе в отношении евреев в 1939 году. С той лишь разницей, что гетто сегодня все больше моральные и правовые.

Я не раз говорила, что нацизм тогдашний родился на почве антисемитизма. Современный нацизм нашёл своё начало в русофобии. И Украина тому яркий пример. Потому сегодня так важно не дать забыть прошлое. В первую очередь потому, чтобы не дать самым страшным его страницам повториться в будущем.

И, да! 27 миллионов жизней советских людей — это величайшая трагедия. Но сегодня она, увы, исключительно наша. С каждым днём подвиг советского народа, огромной ценой заплатившего за освобождение Европы от коричневой чумы, умаляется. И только еврейский вопрос останавливает неблагодарных потомков от его абсолютного нивелирования. И мне странно, что некоторые вполне адекватные люди этого не понимают, задавая дурацкий вопрос из серии «почему все плачут по евреям, не вспоминая о русских».

Скажу так. В тот день, когда мир перестанет плакать о евреях, Россию, как правопреемницу СССР, окончательно поставят в один ряд с нацисткой Германией. И лет через 10, когда уйдёт последний ветеран и непосредственный свидетель того, как все было на самом деле, новое поколение будешь жить уже с новой, весьма альтернативной историей. Причём, не только в Европе. В самой России тоже много желающих вывернуть наизнанку и опорочить историю своей страны. И сегодня адепты секты «платить и каяться» активны как никогда.

Именно по этой причине и открываются архивы. Именно из-за этого на свет выходит вся нелицеприятная правда, которая годами скрывалась только потому, что милосердная русская душа не хотела предавать огласке всю ту мерзость, которой занимались те, кто на определённый временной отрезок стал нашим другом и союзником.

Именно по этим же причинам долгие годы не педалировалась тема бандеровцев и лесных братьев, о «художествах» которых в полном объёме мы стали узнавать только в последние 15-20 лет.

У каждого есть свои скелеты в шкафу. Парадокс, но именно у тех, кто сегодня изо всех сил пытается приравнять Сталина к Гитлеру, — их больше всего. Но, то ли отсутствие ума и дальновидности, то ли ложное ощущение собственной значимости и авторитетности поставило их на путь исторической войны с Россией. По итогам которой не будет победителей. Но будет торжество правды. Какой бы чудовищной она для некоторых не оказалась.

И упускать в этом процессе нельзя ничего. Вообще ничего. И, в первую очередь, тему Холокоста. Активное участие в котором главные русофобские страны Европы сейчас пытаются обойти стороной и изобразить из себя жертву, умалчивая о своей роли палача.

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/julija-vitjazeva-kogda-palachi-izobrazhajut-zhertvu-nuzhno-ih-bit-holokostom-112612

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 479 355
    Леонид 25 января 2020 в 18:54

    Не согласен только с тем, что “нацизм родился на почве антисемитизма”. Вернее сказать “нацизм имеет предшественником сионизм”. Еврейский сионизм – тот же нацизм, имеющий истоком Ветхий Завет и Тору, где провозглашается превосходство евреев и их миссия – править миром. А нынче славяне-русские очень этому мешают. Идет наступление на русских в форме русофобии…

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