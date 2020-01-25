Сводки от ополчения Новороссии 25 января 2020
- 11:36 Западные журналисты побывали в Донбассе и рассказали правду о Зайцево.
- 10:57 “Украинские военные регулярно подрываются на собственных минах”, – военнослужащий НМ ЛНР.
- 01:30 Глава ДНР проводил в последний путь защитника Республики (ВИДЕО).
Западные журналисты побывали в Донбассе и рассказали правду о Зайцево
Несмотря на то, что конфликт в Донбассе продолжается уже шестой год, на Западе мало кто знает о реальном положении вещей. Журналисты из европейских изданий предпочитают держаться подальше от мест столкновений и пишут репортажи на основе комментариев военных из Киева. Затем, когда материалы отправляются в печать, люди читают авторские тексты от тех, кто якобы «видел войну».
О том, что на Украине ведется гражданская война, подло умалчивается. Зачастую все выставляют как антитеррористическую операцию, не считаясь с тем, что жители Донбасса защищают родную землю.
Сегодня на Украине фактически существует запрет на правду в СМИ. Либо журналисты пишут патриотические пасквили, либо не пишут вообще. Такая же ситуация и на Западе. Если европейский журналист решит написать материал о Донбассе и рассказать о реальном положении дел, в лучшем случае материал не будет опубликован. А случается, что после честных расследований авторы попадали в сложное положение, фактически сталкиваясь с запретом на журналистскую деятельность.
Честные репортажи о Донбассе – редкость. Но они все-таки выходят. К примеру, в ноябре прошлого года на место боевых действий прибыли журналисты одной из крупнейших Канадских телекомпаний. Они посетили поселок Зайцево – одно из самых пугающих мест конфликта.
После этого на французском языке вышли два материала – четырехминутный видеоролик и статья с заголовком «Донбасс: жизнь на линии фронта».
Конечно, в тексте встречаются западные тезисы о «сепаратистах и поддержке Кремля», однако всем очевидно, что без них материал просто не пропустили бы. Гораздо важнее, что журналисты смогли показать настоящую жизнь людей под бомбежками. Рассказали о том, как испуганные дети и измученные старики ютятся в подвалах ночью из-за обстрелов со стороны ВСУ. Вот перевод отрывка из статьи:
По словам главы зайцевской поселковой администрации Ирины Дикун, населенный пункт подвергается обстрелам почти ежедневно. Украинские военные прекрасно знают, где располагаются солдаты ДНР. Однако снаряды все равно летят в жилые дома.
По словам Дикун: «Жители Зайцево не хотят покидать свой дом, свою Родину». Она отмечает, что западные СМИ не любят приезжать в поселок, а ограничиваются информацией из украинских источников.
Глава батальона «Ангел», Алексей Смирнов рассказывает, что люди в Зайцево живут с постоянной мыслью о возможной потере близких.
По мнению Смирнова, чудовищно, что многие смотрят на статистику убитых в прифронтовом поселке как на обычные цифры. Такие люди забывают, что на Донбассе ежедневно погибают бывшие гражданские, вставшие грудью за свою малую родину.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
“Украинские военные регулярно подрываются на собственных минах”, – военнослужащий НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Глава ДНР проводил в последний путь защитника Республики (ВИДЕО)
24 января в Горловке состоялся траурный митинг в память о погибшем от пули украинского снайпера ефрейторе Никите Фокине.
На митинге выступили сослуживцы погибшего и Глава ДНР Денис Владимирович Пушилин.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
Читайте также: МОЛНИЯ: Донецк под мощным обстрелом, обострение по всей линии фронта
К оглавлению | Источник: rusvesna.su