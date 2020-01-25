Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2020
- 10:43 Боевики нанесли по Алеппо новый ракетный удар.
- 08:31 Серьёзное землетрясение в Турции, десятки погибших (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:30 Кровавая схватка за ресурсы: зачем Россия и Турция вмешались в войну в Ливии? (ВИДЕО).
- 00:04 Пентагон признал потери на базе “Айн-аль-Ассад”.
- Вчера 23:02 В США рассказали о последствиях атак на американские базы в Ираке.
- Вчера 20:25 Михаил Рощин о Донбассе и Сирии.
Боевики нанесли по Алеппо новый ракетный удар
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Серьёзное землетрясение в Турции, десятки погибших (ФОТО, ВИДЕО)
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и затронуло соседние регионы на востоке Турции.
После самого землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних странах — Ираке, Сирии, Ливане. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.
По последним данным, количество погибших в результате землетрясения увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Такие цифры приводит турецкое агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Посольство РФ в Анкаре сообщило, что граждане России, по предварительным данным, в результате землетрясения не пострадали.
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На востоке Турции произошло #землетрясение магнитудой 6,8 #Элязыг #Турция pic.twitter.com/l5d2d7Z9Bi— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 24, 2020
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Кровавая схватка за ресурсы: зачем Россия и Турция вмешались в войну в Ливии? (ВИДЕО)
Военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире «Вести ФМ» рассказал о том, что сейчас происходит на Ливийском полуострове и как развивается ситуация.
Напомним, что 13 января в Москве состоялись переговоры представителей противоборствующих сторон Ливии — Халифы Хафтара и Фаиза Сараджа. Посредниками на этих переговорах выступили министры иностранных дел России и Турции. Также в них приняли участие главы двух ливийских парламентов — палаты представителей с резиденцией в Тобруке и Высшего государственного совета с центром в Триполи.
Хафтар, так и не подписав документ, подготовленный при посредническом участии России и Турции, уехал. Встречу перенесли на 19 января в Берлин. Там был согласован окончательный текст итогового документа по урегулированию ситуации в Ливии. Но договориться о полном прекращении огня стороны так и не смогли.
По словам Ходарёнка, «что касается берлинской конференции, то там действительно наметили шесть направлений, важнейшим из которых является ограничение по поставкам вооружения военной техники в Ливию».
«Не надо обольщаться в отношении каких-то демократических основ и там любого арабского общества. В принципе для того, чтобы там всё успокоилось в этой стране, по моим оценкам, нужна такая личность, ну, масштаба Муаммара Каддафи. Какая-либо демократия в таких странах невозможна.
И когда появится такой лидер, я не говорю, что он должен там усмирить эту Ливию огнём и мечом, нет. Но это должен быть сильный человек, сильный лидер, который приведёт все, если можно так выразиться, к общему знаменателю», — поделился своим мнением эксперт.
Хафтар в нынешней ситуации находится в более выгодном для себя положении, чем его противник. В его руках военное преимущество, которого нет у Фаиза, поскольку у нет таких более менее боеспособных группировок, чтобы включиться на равных в вооружённое противоборство с формированиями Халифа Хафтара, который вдобавок ещё контролирует все ресурсы.
«И, более того, как бы это не привело к тому, что экспорт нефти из Ливии может сильно упасть», — сказал Ходарёнок.
По словам эксперта, после того, как «туда врезалась Турция со своими интересами» и теперь речь идёт уже не столько о примирении враждующих сторон, сколько о борьбе за ресурсы, то это вмешательство «резко настроило остальных влиятельных игроков против подобного передела».
«Анкара заявляла о том, что она даже может подбросить (в Ливию) некие формирования Сирии из той же провинции Идлиб… Нам вроде бы это и на руку должно быть. Потому что если наиболее оголтелые формирования террористические выведут из Идлиба и сложат там свои головы в этой междоусобице, то нам же от этого лучше», — заверил эксперт.
Однако он предполагает, что сейчас может начаться активная схватка за ливийский шельф, что «ограничит поставки углеводородов в европейские страны и будет способствовать выгоде наших экспортёров».
Между тем, как отметил Ходарёнок, Россия в очередной раз охарактеризовала себя «как один из ключевых игроков в вопросах этого умиротворения». И, по его оценкам, такая сложная геополитическая ситуация, которая образовалась в Ливии, чем-то «выгодна и нам».
«Оно и так как бы способствует (выгоде). Тот же Алжир сократил уже поставки в Европу чуть ли не на треть, Норвегия серьезно сократила. А наши поставки газа и всех остальных углеводородов только растут по большому счету. И альтернативы в общем-то не видно», — подытожил Ходарёнок.
Как сообщала «Русская Весна», на фоне обострения ирано-американского конфликта на Ближнем Востоке, в Ливии происходят события, крайне важные для этой страны, для Ближнего Востока и всего средиземноморского региона.
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На видео с 00:02:48
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Пентагон признал потери на базе “Айн-аль-Ассад”
Пентагон сегодня официально признал, что после иранского удара по базе "Айн-аль-Ассад" различные травмы, контузии, сотрясения мозга и т.д. получили 34 человека.
Напомню, что в первый день после удара Пентагон уверенно заявлял, что потерь нет и ущерб минимален.На деле обнаружили и ущерб и потери.
Кроме того, выяснилось, что не все военные находились в бункерах перед ударом – там спряталась лишь часть военных. Оставшиеся находились по периметру базы на случай наземной атаки, так что вопрос о том, откуда потери, если все прятались в "мощных бункерах" постепенно проясняется – бункеры оказались не столь защищенными, а часть солдат вообще была вне бункеров, когда начали прилетать ракеты, благо иранцы были по намеченным целям внутри базы используя наведение по ГЛОНАСС и периметр особо не трогали.
Причины признания очевидны – в тему потерь вцепилась демократическая пресса (CNN разродилась заголовком "Иран пытался убить войска США", а основной лейтмотив обвинений – Трамп заварил кашу, но не знает, что делать дальше и из-за него пострадали американские солдаты, а также попавшие под руку иранцам пассажиры украинского Боинга) и Пентагону так или иначе пришлось купировать последствия своего вранья. При этом нет уверенности, что это действительная цифра и Пентагон не продолжает скрывать более крупные потери. В американских соц.сетях продолжают циркулировать слухи о погибшх солдатах, с которыми не могут выйти на связь родственники, а все случае смертей американских военных в других регионах, рассматриваются через призму вопроса "А не в Ираке ли он погиб?", хотя по официальной версии как минимум 4 случая за последние две недели относятся к разряду "несчастных случаев".
Кроме того, на Трампа обрушились разгневанные ветеранские комитеты недовольные тем, что он пренебрежительно отзывался о черепно-мозговых травмах солдат, заявляя "Я слышал, что у них болит голова".
Ну а в целом, когда увидите персонажа, который начнет рассказывать про то ,что США честно признают свои потери, смело тыкаете его носом в эту историю – она была весьма показательной и наглядной во всех отношениях.
PS. Важная деталь, когда Пентагон сейчас рассказывает о том, что у пострадавших были контузии и черепно-мозговые травмы, можно вспомнить, что согласно кувейтским СМИ, в госпиталь на территории Кувейта были доставлены раненые с осколочными ранениями и ожогами.
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В США рассказали о последствиях атак на американские базы в Ираке
В Пентагоне признались, что во время атак Ирана на американские военные базы в Ираке 8 января есть пострадавшие. Более трех десятков военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы.
Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
«34 американских военнослужащих получили травмы головного мозга и контузии из-за иранских ракетных ударов. Восемь человек отправлены на лечение в США», — цитирует канал слова представителя пресс-службы Пентагона.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) рассказало, что несколько военных с обстрелянных объектов в Ираке доставлены в госпиталь на территории Германии, принадлежащий США.
«Эти военнослужащие из соображений безопасности доставлены в Ландштуль (Германия) для дальнейшего обследования и необходимого лечения в амбулаторных условиях», — заявил Билл Урбан из CENTCOM.
При этом Урбан не назвал точного числа поступивших на лечение военнослужащих.
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Михаил Рощин о Донбассе и Сирии
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