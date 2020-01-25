Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2020

Военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире «Вести ФМ» рассказал о том, что сейчас происходит на Ливийском полуострове и как развивается ситуация.

Напомним, что 13 января в Москве состоялись переговоры представителей противоборствующих сторон Ливии — Халифы Хафтара и Фаиза Сараджа. Посредниками на этих переговорах выступили министры иностранных дел России и Турции. Также в них приняли участие главы двух ливийских парламентов — палаты представителей с резиденцией в Тобруке и Высшего государственного совета с центром в Триполи.

Хафтар, так и не подписав документ, подготовленный при посредническом участии России и Турции, уехал. Встречу перенесли на 19 января в Берлин. Там был согласован окончательный текст итогового документа по урегулированию ситуации в Ливии. Но договориться о полном прекращении огня стороны так и не смогли.

По словам Ходарёнка, «что касается берлинской конференции, то там действительно наметили шесть направлений, важнейшим из которых является ограничение по поставкам вооружения военной техники в Ливию».

«Не надо обольщаться в отношении каких-то демократических основ и там любого арабского общества. В принципе для того, чтобы там всё успокоилось в этой стране, по моим оценкам, нужна такая личность, ну, масштаба Муаммара Каддафи. Какая-либо демократия в таких странах невозможна.

И когда появится такой лидер, я не говорю, что он должен там усмирить эту Ливию огнём и мечом, нет. Но это должен быть сильный человек, сильный лидер, который приведёт все, если можно так выразиться, к общему знаменателю», — поделился своим мнением эксперт.

Хафтар в нынешней ситуации находится в более выгодном для себя положении, чем его противник. В его руках военное преимущество, которого нет у Фаиза, поскольку у нет таких более менее боеспособных группировок, чтобы включиться на равных в вооружённое противоборство с формированиями Халифа Хафтара, который вдобавок ещё контролирует все ресурсы.

«И, более того, как бы это не привело к тому, что экспорт нефти из Ливии может сильно упасть», — сказал Ходарёнок.

По словам эксперта, после того, как «туда врезалась Турция со своими интересами» и теперь речь идёт уже не столько о примирении враждующих сторон, сколько о борьбе за ресурсы, то это вмешательство «резко настроило остальных влиятельных игроков против подобного передела».

«Анкара заявляла о том, что она даже может подбросить (в Ливию) некие формирования Сирии из той же провинции Идлиб… Нам вроде бы это и на руку должно быть. Потому что если наиболее оголтелые формирования террористические выведут из Идлиба и сложат там свои головы в этой междоусобице, то нам же от этого лучше», — заверил эксперт.

Однако он предполагает, что сейчас может начаться активная схватка за ливийский шельф, что «ограничит поставки углеводородов в европейские страны и будет способствовать выгоде наших экспортёров».

Между тем, как отметил Ходарёнок, Россия в очередной раз охарактеризовала себя «как один из ключевых игроков в вопросах этого умиротворения». И, по его оценкам, такая сложная геополитическая ситуация, которая образовалась в Ливии, чем-то «выгодна и нам».

«Оно и так как бы способствует (выгоде). Тот же Алжир сократил уже поставки в Европу чуть ли не на треть, Норвегия серьезно сократила. А наши поставки газа и всех остальных углеводородов только растут по большому счету. И альтернативы в общем-то не видно», — подытожил Ходарёнок.

Как сообщала «Русская Весна», на фоне обострения ирано-американского конфликта на Ближнем Востоке, в Ливии происходят события, крайне важные для этой страны, для Ближнего Востока и всего средиземноморского региона.

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