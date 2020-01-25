Расширение НАТО на Восток: что обещали Горбачеву. Публикация National Security Archive

Давало ли руководство западных стран во время переговоров с президентом СССР Михаилом Горбачевым гарантии нераспространения военного блока НАТО на Восток?

Сегодня на Западе заявляют, что никаких гарантий не давалось. Однако в Москве уверены в обратном. В интервью, данном в 2017 году американскому документалисту Оливеру Стоуну, президент России Владимир Путин рассказал: «Тогда, когда решался вопрос об объединении Германии и о последующем выводе Советских войск из Восточной Европы, тогда официальные лица и в США и генеральный секретарь НАТО, тогда все говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем сегодняшняя восточная граница Германской Демократической Республики».

«Это не было зафиксировано на бумаге. Эта ошибка уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», — ответил Путин.

Оценку президента России подтверждает документальная публикация, подготовленная Архивом национальной безопасности при университете имени Джорджа Вашингтона (National Security Archive at George Washington University). Представленные в публикации рассекреченные американские, советские, немецкие, британские и французские документы свидетельствуют, что знаменитое обещание, данное госсекретарем США Джеймсом Бейкером на встрече с лидером СССР Михаилом Горбачевым, в том, что НАТО не продвинется «на восток ни на пядь», не было единственным в своем роде. В процессе объединения Германии с 1990 по 1991 гг. со стороны западных лидеров в адрес Горбачева и других советских официальных лиц поступила целая серия гарантий, касающихся вопросов безопасности Советского Союза.

Из опубликованных документов следует, что в период с начала 1990 г. и на протяжении всего 1991 г. очень многие государственные лидеры поднимали вопрос членства стран Центральной и Восточной Европы в НАТО и последовательно высказывались против подобного расширения, что дискуссии по поводу НАТО в русле объединения Германии, имевшие место в 1990 г., вовсе не были привязаны исключительно к вопросу статуса восточногерманской территории, и что поступившие затем от СССР (а впоследствии – России) претензии относительно введения их в заблуждение со стороны НАТО, были задокументированы в то время письменно в должностных записках и стенограммах телефонных переговоров на самом высоком уровне.

В рассекреченных документах упоминаются гарантии безопасности, касающиеся нерасширения НАТО и полученные советским руководством от Бейкера, Буша, Геншера, Коля, Гейтса, Миттерана, Тэтчер, Херда, Мэйджора и Вернера.

В связи со значимостью данной документальной публикации Архива национальной безопасности при университете имени Джорджа Вашингтона, фонд «Историческая память» предпринял её перевод на русский язык. Ознакомится с русским переводом документальной публикации можно здесь. Перевод с английского языка выполнен Натальей Алексеевой и Сергеем Алексеевым. Данная публикация носит некоммерческий информационный характер. Позиция авторов публикации может не совпадать с позицией фонда «Историческая память».

Источник: https://nstarikov.ru/rasshirenie-nato-na-vostok-chto-obeshhali-gorbachevu-publikacija-national-security-archive-112610