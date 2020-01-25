Открытым текстом 24.01.2020

Знает Польша, чьё мясо съела

В русской культуре принято считать истерику вредной прежде всего для того, кто её учиняет. Высшие сословия Польши с древних времён и по сей день гордятся умением истерить даже на ровном месте, даже со смертельным исходом. Один давний почтенный польский дворянский род даже вошёл в историю с прозвищем “шалёнцы”, то есть “бешенцы”.

Премьер Польши в статье для издания “Политико” заявил, что Советский Союз был союзником нацистской Германии, оккупировал Польшу сорок пять лет и виновен в гибели евреев, поскольку мог освободить концлагерь Освенцим на полгода раньше, раз уж имел силы воевать в других местах.

Президент Польши добавил, что президент Российской Федерации клевещет на поляков, чтобы снять с Союза ответственность за развязывание Второй мировой войны совместно с Германией, а заодно подкупил президента Европейского еврейского конгресса, чтобы тот поддержал эту ложь.

Открытым текстом напомню: уличённый уголовник часто учиняет истерику, чтобы отвлечь внимание от доказательств преступления.

Федеральная служба безопасности РФ рассекретила документы, связанные с концлагерем Освенцим. Значительная их часть — протоколы допросов надзирателей, в том числе многочисленных поляков. Ранее опубликованы сведения о захвате польскими крестьянами с последующей передачей немцам большей части узников концлагеря Собибор — евреев, бежавших в результате единственного за всю историю концлагерей успешного восстания.

Открытым текстом дополняю: потом были ещё и массовые погромы евреев, вернувшихся к захваченному добрыми соседями жилью, и высылки оставшихся в 1956 и 1967 году…

Евреи — не единственные, кого поляки били при малейшей возможности. Но научившиеся призывать на свою защиту. Вот и мы теперь учимся защищаться. Не столько призывами, сколько достоверными документами. А их, поверьте, на всех хватит.

Почему Зеленского обходили стороной как чумного

75 лет назад — 23 января 1945-го — Красная армия освободила немецкий лагерь около польского городка Освенцим. За пять с лишним лет его работы немцы с помощью местных подручных уничтожили там более четырёх миллионов человек, включая миллион евреев.

С тех пор в этот день во всём мире чествуют память жертв Холокауста — всесожжения: так с англосаксонской подачи называют уничтожение примерно шести миллионов евреев по ходу Второй мировой войны.

На траурном международном форуме в израильском исследовательском центре “Яд ва-Шем” — “Память и Имя” — президент Российской Федерации сказал об основных причинах трагедии. Прибывший туда же президент Украины слова официально не получил. Поэтому он и его делегация уступили места в зале любому желающему.

Открытым текстом объясняю: нацистскую теорию, первоначально разработанную французским графом Гобино и английским лордом Чембёрленом, в Европе век назад считали передовой. Надо же как-то объяснять публике, почему король Бельгии Леопольд велит отрубать руки не выполнившим норму неграм в Конго, а британцы так же людоедски относятся к индусам.

В 1920-е годы воспитанные австро-венгерской пропагандой на основе фальшивки “Украина — не Россия” жители польской Галичины объявили: мы можем убить хоть половину всех, кого провозглашаем украинцами — лишь бы оставшаяся половина поверила в свою украинскую идентичность и избранность.

В годы Второй мировой войны эти “избранные” под руководством немцев уничтожали не только еврейских и польских мирных граждан, но и сотни тысяч своих же сородичей.

А недавно Верховный совет Украины включил в календарь памятных дат на нынешний год, подлежащих официальному празднованию, добрый десяток имён главарей террористических группировок — в том числе командиров дивизий СС и руководителей айнзац-групп, занимавшихся массовой резнёй.

Открытым текстом спрошу: понимаете ли вы, товарищи украинцы, почему организаторы форума в Израиле не дали слова подписавшему такой календарь Зеленскому? Почему его на памятных мероприятиях, где поминали жертв тех самых “героев Украины”, обходили стороной, как чумного? И ответьте себе, только честно: вам от этого не стыдно? А ведь должно бы…

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-24-01-2020/