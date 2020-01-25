НЕ литьё!! Невероятные технологии прошлого….
Если что у Сергея канала нет, ссылки не будет.
Мой второй канал
https://www.youtube.com/channel/UCI-F…
Стать спонсором канала
https://www.youtube.com/channel/UCCYL…
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Конечно же официальный сайт ЛАИ – https://lah.ru/
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Прошлое видео
https://www.youtube.com/watch?v=u7UW9…
Про Эрмитаж
https://www.youtube.com/watch?v=o7wUz…
Про Царь ванну
https://www.youtube.com/watch?v=7Ng5K…
Статьи из видео
Про скульптора из Китая
https://kolybanov.livejournal.com/178…
Про Царь Ванну
https://masterok.livejournal.com/2323…
Если что то забыл ищите на канале или в Гугле, всё о чём я рассказываю общедоступная информация!
И ни слова о лабораторных исследованиях.
Сейчас объявится кот и всё логически пояснит…
Немного удивляет твоя способность терпеливо объяснять в -надцатый раз понятные вещи старожилам. Они, как будто , заново вернулись пустыми откуда то.
Это мой недостаток…