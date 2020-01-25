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НЕ литьё!! Невероятные технологии прошлого….

17:10. 25 января 2020 130 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Если что у Сергея канала нет, ссылки не будет.

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Конечно же официальный сайт ЛАИ – https://lah.ru/
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Про Эрмитаж
https://www.youtube.com/watch?v=o7wUz…
Про Царь ванну
https://www.youtube.com/watch?v=7Ng5K…

Статьи из видео

Про скульптора из Китая
https://kolybanov.livejournal.com/178…

Про Царь Ванну
https://masterok.livejournal.com/2323…

Если что то забыл ищите на канале или в Гугле, всё о чём я рассказываю общедоступная информация!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sfu-IgZCJmI

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